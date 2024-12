International S-a vândut cel mai vechi ziar de duminică din lume. A apărut în 1791







Reprezentanții ziarului britanic The Guardian au anunțat vineri că au convenit să vândă The Observer companiei Tortoise Media, care a încercat să depășească opoziția personalului prin angajamentul de a revitaliza cel mai vechi ziar de duminică din lume ca o voce puternică în jurnalismul liberal.

Tortoise a preluat The Observer

Tortoise, fondată acum cinci ani de fostul șef al BBC News, James Harding, pentru a se concentra pe „știri mai lente și mai înțelepte”, a declarat că a strâns 25 de milioane de lire sterline (32 de milioane de dolari) pentru a investi în ziar.

Observer, de stânga, publicat pentru prima dată în 1791, este unul dintre cele mai cunoscute ziare din Marea Britanie și a publicat cândva articolele jurnalistului George Orwell, autorul romanului „1984”.

A fost achiziționată de Guardian Media Group în 1993, când a devenit un titlu asociat cu ziarul The Guardian. The Observer nu are o identitate online distinctă, tot conținutul său fiind publicat pe site-ul popular al The Guardian.

The Guardian și The Observer s-au opus tranzacției

Jurnaliștii de la The Guardian și Observer s-au opus vânzării și au organizat o grevă de 48 de ore în această săptămână, ca formă de protest.

Uniunea Națională a Jurnaliștilor, care a organizat greva, a declarat că este îngrijorată de „sustenabilitatea jurnalismului de la Observer dacă acesta este vândut startup-ului non-profit Tortoise”.

În cadrul înțelegerii, proprietarul GMG, Scott Trust, în valoare de 1,3 miliarde de lire sterline, va deține o participație minoritară în Tortoise.

Viner: Preluarea The Observer a fost cea mai bună soluție pentru jurnaliștii și cititorii săi

Katharine Viner, redactorul-șef al Guardian News & Media, a declarat că recunoaște cât de neliniștitoare a fost vestea vânzării pentru personalul Observer, dar era încrezătoare că înțelegerea era cea mai bună soluție pentru jurnaliștii și cititorii săi.

„Este un model care va vedea investiții în jurnalism și jurnaliști, consacrând valorile Scott Trust în viitorul Observer și protejând capacitatea Observer și Guardian de a continua să producă jurnalism de încredere și liberal”, a declarat ea într-un comunicat.

Tortoise: Conținutul online al The Observer va fi în spatele unui paywall

Tortoise a declarat că va oferi titlului o identitate digitală proprie, cu un accent pe publicarea mai puțin a știrilor de ultimă oră și mai mult a investigațiilor, a reportajelor de la fața locului și a jurnalismului bazat pe date.

„Vom pune conținutul online al The Observer va fi contra cost, urmând exemplul The Atlantic, care a avut un succes deosebit în revigorarea sa prin adaptarea la mediul media de astăzi”, a declarat acesta.

„Credem în viitorul său, atât în format digital, cât și ca ziar cu mai multe secțiuni publicat în fiecare duminică.” Un reprezentant al The Scott Trust se va alătura consiliilor sale de companie și editorial, a declarat Tortoise.

Documentele companiei arată că Tortoise include Woodbridge Investments Corporation, un birou de investiții pentru familia Thomson, care este proprietara majoritară a Thomson Reuters (TRI.TO).