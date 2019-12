Celebrul album de rock progresiv ”Zidul-The Wall” lansat în 1979 de trupa britanică Pink Floyd a fost omagiat la Cluj-Napoca printr-un concert susținut de Speak Floyd. Este singura trupă tribute din România, formată din muzicieni profesioniști.

Peste 700 de fani au umplut până la refuz clubul Form Space ca să asculte interpretarea live a celebrului album, într-o atmosferă specială. S-a stat la coadă la intrare, atât de mulți doritori au fost. Hituri mari cum ar fi ”Another Brick on the Wall”, ”Run like Hell” sau ”Comfortably Numb” au fost cântate aproape identic ca de clujenii de la Speak Floyd.

Trupa îl are ca lider pe compozitorul, chitaristul si solistul vocal Sandy Deac, cel care a înființat și trupele Kappa și mult mai cunoscuta Desperado.

Sandy Deac: Pentru mine Pink Floyd înseamnă adevărul musical absolut

”Ideea unui tribute Pink Floyd este veche. La începutul anilor 90 cântam cu Kappa piese ca “Young Lust” sau “Run Like Hell” la multe ocazii. Atat eu cât și Laszlo Kovacs (chitaristul solo n.r.) suntem mari fani Floyd dar nu gasiserăm contextul potrivit. In 2009 am propus colegilor să facem acest proiect dar am fost întâmpinat cu reticenșa și unii chiar au râs. După 7 luni, am avut însă primul concert, la Bacău. Am știut c va fi ceva de durată. Ca să alegem formula actuală, prin casting s-au perindat cam 50 de oameni. Mi-am dat atunci seama cam în ce deșert cultural trăim. Oameni care se pretind mari artiști dar care nu au nici o fărâmă de cultură, fiind orientați doar la ciubuc.Ok, am zis, ducă-se….„ a declarat pentru Evenimentul Zilei muzicianul Sandy Deac.

Trupa concertează regulat atât în țară cât și pe plan international și participă la festivaluri de trupe tribute cum e cel din Parcul Izvor.

”Pentru mine Pink Floyd înseamnă adevărul muzical absolut. Cred că am un ‘vibe’cu muzica lor, poate că e ceva personal. Dar….am reușit să facem o echipă de foarte buni muzicieni care, și ei, la rîndul lor, sunt foarte mari fani Pink Floyd. Cred că sunt cel mai norocos om, să cânți într-o trupă de super instrumentiști, care să împărtășească pasiunea asta și să fie din același oraș…, aici trebuie ca e o acțiune divină, a mai spus Deac.

