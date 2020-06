UPDATE. Adela Popescu a fost internată la spital. Vedeta postului Pro TV a făcut primele declaraţii: “De 4 zile mă durea stomacul foarte tare, undeva în partea dreaptă. Pe la 3 dimineața, durerea a crescut tare, așa că am ajuns de urgență la spital. Este vorba despre o inflamatie a tubului sau a peretului digestiv. Nu știu exact. Mi se administrează antibiotic, vedem până diseară cum stau lucrurile. Probabil o să am o medicație acasă. Medicii speră să nu fie nevoie de o intervenție medicală. Vreau să vă spun ceva. Am făcut și testul COVID. Protocolul cere să faci și testul pentru COVID, înainte de alte investigații. A ieșit negativ. Aș vrea să ne liniștim în privința asta. Deci dacă la mine a ieșit negativ, și la tine ar ieși la fel. Stai liniștit” .



Ştirea iniţială. Partenerul de emisiune al Adelei Popescu s-a arătat îngrijorat de absența colegei lui, așa că a încercat să o sune, dar nu i-a răspuns la apeluri.

Din acest motiv Cove s-a arătat îngrijorat în momentul în care Adela Popescu, cea alături de care prezintă „Vorbește lumea”, de pe Pro TV, nu i-a răspuns. Acesta a sunat-o de mai multe ori, dorind să vadă de ce nu s-a prezentat la muncă. Într-un final…Cove a vrut să îi asigure pe telespectatori că nu este vorba despre noul coronavirus, ci despre niște investigații medicale pe care Adela Popescu trebuie să le facă.

Radu Vâlcan, soţul Adelei Popescu, a ţinut să explice despre situaţia destul de misterioasă cu privire la absenţa sa la emisiune spunând că nu s-a simțit prea bine din cauza unor probleme de sănătate.

Radu Vâlcan a postat pe social media un mesaj şi o fotografie cu ei în grădina casei lor îmbrăcaţi cu nişte costume şi cu măşti pe faţă. Iar unii comentatori au subliniat faptul că nu părea bolnavă-

Soţul Adelei Popescu a scris pe Instagram: ”Am invitat-o la un date pe spider woman. N-a durat, au venit copiii dupa costume”, a scris Radu Vâlcan pe contul de social media.

Emisiunea ”Vorbește Lumea”, prezentată de Adela Popescu și de Cove, nu a făcut abstracție de la toate regulile de protecție și distanțare socială. În contextul actual, în platou nu au mai fost invitați, tocmai pentru a se respecta măsurile de distanțare socială sau a existat maximum un invitat în emisiune.

Spaima că s-ar fi infectat cu noul coronavirus s-a datorat faptului că mai multe vedete de la ProTv au luat contact cu Marcel Pavel, însă Gabriel Coveseanu i-a asigurat pe aceștia nu au de ce să își facă probleme pentru că nu este vorba despre COVID-19.

Prezentatoarea TV a fost nevoită să își facă niște investigații medicale deoarece are o afecțiune digestivă, motiv pentru care zilele acestea nu s-a simțit deloc bine. Cove a mai dat asigurări că Adela Popescu va reveni cât de curând în platoul „Vorbește lumea”, informează cancan.