S-a identificat categoria de oameni care refuză vaccinul. Ce spune studiul realizat pe 5 milioane de oameni despre cei cu studii superioare?

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon și de la Universitatea din Pittsburgh a constatat că ezitarea la vaccin a scăzut în rândul adulților din SUA cu o treime între ianuarie și mai 2021. În timp ce oamenii care sunt îngrijorați de siguranța vaccinului COVID-19 și de potențialele efecte secundare, cei cu opinii mai puternice tind să nu aibă încredere în guvern.

Specialiștii au lansat un sondaj adresat unui număr de 5.121.436 de milioane de cetățeni americani adulți, care să fie chestionați în legătură cu intenția lor de a se vaccina.

La întrebarea dacă ar face un vaccin dacă li s-ar oferi astăzi. Oamenii care au spus „probabil că nu” sau „cu siguranță nu” au fost considerați a fi ezitanti la vaccin

Cea mai mare scădere a ezitării între ianuarie și mai pe grupe de studii a fost la cei cu studii liceale sau mai mici. Ezitarea s-a menținut constant în grupul de indivizi care au obținut niveluri superioare de educație. În timp ce ezitarea la vaccin a scăzut în aproape toate grupurile rasiale, oamenii de culoare și locuitorii insulelor Pacificului au avut cele mai mari scăderi, alăturându-se hispanicilor și asiaticilor, având o ezitare mai mică la vaccin decât albii în mai.

Printre motivele cele mai recalcitrante, frecvent invocate, se numără faptul că nu au încredere în vaccin și nu au încredere în guvern, în timp ce grupurile mai puțin ezitante au fost mai înclinate să explice că așteaptă să vadă dacă vaccinul este sigur.

„La toate celelalte niveluri de intenție a vaccinului am văzut schimbări în timp. Lipsa schimbării în prevalența grupului „cu siguranță nu” implică că cei cu sentimente puternice despre vaccin nu se vor schimba ușor”, a spus Wendy C. King, profesor asociat de epidemiologie la Pitt’s Graduate School of Public Health.

Însă repartizarea persoanelor „ezitante” în funcție de nivelul de educație relevă un grafic în formă de „U”, care arată existența a două grupuri de „reticenți la vaccin”: cei mai puțin educați și supereducați.

La extreme, grupul celor care au absolvit cel mult un liceu este de 20,8%, mai mic față de cel al doctoranzilor, care reprezintă 23,9% din totalul „reticenților”.

Cei mai puțini refractari la vaccinare provin din rândul celor care dețin un master (8,3%), licențiații de învățământ superior reprezintă 11%, iar 18,3% au terminat un colegiu

Dacă toți cei reticenți la vaccinare ar fi împărțiți în două categorii, în cei fără studii superioare și cei cu studii superioare, primii reprezintă doar 39,1% din total, în timp ce ceilalți sunt majoritari, cu 60,9%.

Din totalul de ezitanților, 50% au motivat refuzul de a se vaccina cu teama de efectele secundare și lipsa de încredere în vaccinul anti-COVID, 33% nu au încredere în Guvern, iar restul au spus că așteaptă să vadă dacă sunt în siguranță cei care s-au vaccinat deja. Sondajul, care s-a întins pe o durată de 4 luni, a mai relevat faptul că o parte dintre cei cu un nivel mai scăzut de educație s-au răzgândit ulterior și s-au vaccinat, în timp ce supereducații, foarte greu.

„Din păcate, cei mai sceptici în legătură cu vaccinarea sunt și cei mai învățați dintre noi și cel mai greu de convins în această privință”, au concluzionat cercetătorii americani, relatează cmu.edu. Cercetarea descrisă a fost publicată în Preventive Medicine Reports .