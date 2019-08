Ionut Chiriac, a facut totul public, potrivit bzi.ro, intr-un live pe Facebook explicand ca a recurs la acest gest pentru a se apara si a-l „pedepsi” pe cel care l-a atacat fara motiv.

In timp ce se filma, o masina de politie a oprit in dreptul acestuia. In momentul de fata se afla la sectia de politie. „Sunt inca viu. Dar l-am taiat pe ala. Destul de rau. A venit fraierul, l-am asteptat unde a zis jumatate de ora. Si mi-a dat neveu. M-am julit putin la cot. Inca stau cu brisca in mana. Mi-a dat neveu. M-am ridicat de jos. I-am dat si eu de acum cred ca e la spital. Ma ia politia. Moare ala. Aia e. Un fraier mai putin. Da-i in mortii mamii lor de taranim sa.moara mama. Aia e. Se mai intampla. Dar vii si dai neveu la om? Dar daca ai dat intalnire la un om in parcare la lidle pai hai impar are la lidle si da-i pumn cu pumn. M-am lasat de am intrat intre blocuri si mi-a dat neveu. Uite si garda. Da, e garda. Cred ca au venit pentru mine. Trebuie sa arunc ai brisca. Am aruncat.o. ma mult ca sigur ti-am zis ca pentru mn s-au oprit”.

