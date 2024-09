S-a dezlănțuit unul dintre cele mai mari uragane ale acestui secol. Se înregistrează deja primii morți

Uraganul Helene a făcut ravagii în statele americane Florida şi Georgia. Deja au fost ucise trei persoane.Ploile abundente au inundat drumuri și au închis aeroporturi din Florida, chiar înainte ca uraganul Helene să ajungă la uscat. Meteorologii au anunțat că uraganul se va îndrepta spre Georgia. Autoritățile locale din Florida raportează deja pagube extreme în unele zone.

“Helene este unul dintre cele mai mari uragane formate în Golful Mexic din acest secol”, a spus expertul Michael Lowry. Mai multe uragane au lovit Statele Unite în acest an, inclusiv Béryl și Debby, dar Helene este mai puternic ca toate.

Aeroporturile din Tampa, Tallahassee și St. Petersburg au fost închise şi a fost instituită stare de urgență în aproape tot statul Florida. Peste 3.500 de soldați ai Gărzii Naționale au fost mobilizați, cu încă 2.000 disponibili în caz de nevoie, a anunțat guvernatorul Ron DeSantis.

Just Sent to Me: This is a house in Venetian Isles St Petersburg… #Helene pic.twitter.com/g1SXanB8Ki

— Storm Chaser Jaden Pappenheim 🌪 (@PappenheimWx) September 27, 2024