Zăcământul care ar putea alimenta mașinile electrice timp de 50 de ani

Compania minieră Norge Mining, Norvegia, spune că sunt prezente până la 70 de miliarde de tone de fosfor, o cantitate suficientă pentru a satisface cererea timp de aproximativ 50 de ani ani. Economia globală folosește la ora actuală aproximativ 50 de milioane de tone de fosfor în fiecare an. Zăcământul poate fi folosit pentru a alimenta mașini electrice.

S-a descoperit un zăcământ care ar putea alimenta mașinile electrice timp de 50 de ani

Fosforul se află pe lista Uniunii Europene ca minerale importante pentru economie. Zăcământul conține și vanadiu și titan, care sunt, de asemenea, clasificate ca materii prime critice de către Uniunea Europeană.

Înainte de această descoperire din Norvegia, cea mai mare cantitate de rocă fosfatică se afla în regiunea Sahara de Vest din Maroc – în jur de 50 de miliarde de tone.

Potrivit estimărilor US Geological Survey, China are 3,2 miliarde de tone de fosfat, iar Egiptul , de asemenea, are în jur de 2,8 miliarde de tone.

Ce este fosforul

Fosforul este un mineral care provine din roca fosfatică. Fosfatul, respectiv fosforul sunt considerate resurse finite, ceea ce înseamnă că există doar anumite cantități în lume, care se vor epuiza la un moment-dat.

Din întreg fosfatul extras, aproximativ 90% este utilizat pentru a produce îngrășăminte pentru industria agricolă. Dependența de fosfat, riscă în îngrijorări globale, pentru că epuizarea sa s-ar putea traduce în penurie de alimente.

Probleme de mediu legate de fosfați

Există îngrijorarea că dependența de fosfat ar putea duce la penurie de alimente. Mai exact, impactul asupra mediului a generat o serie de preocupări, în condițiile în care îngrășămintele fosfatice care se scurg de pe sol în urma precipitațiilor au provocat înmulțirea algelor în râuri.

Fosforul este un element esențial pentru panouri solare, cipurile de calculator și bateriile litiu-fosfat de fier, utilizate în mașinile electrice, economia globală utilizând aproximativ 50 de milioane de tone de fosfor în fiecare an.

Norge Mining a declarat că va folosi captarea și stocarea carbonului pentru a reduce emisiile de carbon din procesul de rafinare, relatează bbc.co.uk.