A luat o decizie foarte importantă, după ce în urmă cu patru ani a trecut prin momente delicate. Omul de afaceri Cristian Țânțăreanu (76 de ani) a avut probleme de sănătate în 2016, pentru că a fost diagnosticat cu cancer. Au urmat tratamentul adecvat, a depășit momentul de cumpănă și a decis să se gândească și la împărțirea averii. Astfel, el și-a scris testamentul, conform Antena Stars.

Mai în glumă, mai în serios, omul de afaceri a afirmat că a rămas săracu după ce a decis cui revin banii și proprietățile. „Am făcut testamentul pe vremea când eram bolnav, le-am împărțit averea tuturor. Acum sunt un om sărac, nu mai am niciun ban. Ce am avut eu, le-am împărțit lor. Cancerul ăla vrei să spui că e problemă? Atunci mi-am aranjat testamentul ca să nu se omoare ăştia între ei, crezând că mă duc”, a declarat Țânțăreanu.

Legat de lupta pe care a dus-o cu boala, afaceristul a explicat că „Nu am ţinut regim, am urmat procedurile. După operaţie am mers la control timp de 5 ani. O dată la 3 luni, o dată la 6 luni, după o dată pe an. Acum sunt bine mersi, o luăm de la început!”

Anul trecut, tot în cadrul unei emisiuni la Antena Stars, Țânțăreanu afirma: „Doctorul a spus că, dacă o să am grijă şi n-o să fac abuzuri, s-ar putea să prind Crăciunul. Sunt bine cu sănătatea, am slăbit 15 kilograme, dar am pus nouă înapoi. Mă pregătesc de ultimul drum de acasă, la Bellu.

„Am cam băut așa, aseară, alaltăseară. Mergem înainte, doctorul a spus că dacă am grijă și nu fac abuzuri s-ar putea să prind Crăciunul. Nu mai merg la sală că sunt stresat, dar mă duc săptămâna viitoare. Am slăbit 15 kilograme și am pus la loc 9. Soția a plecat iar de acasă, cum să rezist. Pleacă de 60 de ani, dar e femeie cu bun simț. De acasă tare aș pleca”, mai declara omul de afaceri.