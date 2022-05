Oferta pe care a primit-o Zelenski înainte de invazie! Totul despre „predarea” lui Zelenski şi „capitularea” lui Putin

Este evident că recunoașterea publică a unor astfel de scenarii pentru echipa lui Zelenski ar fi un pas prea îndrăzneț acum, scriu jurnaliștii de la Pravda.

Dar în birourile Președinției, acest curs al evenimentelor nu mai este discutat ca un roman fantastic, ci ca un lucru real. Sau, mai precis, un lucru pe care Ucraina îl poate transforma în realitate. Credința lui Zelenski în acest lucru este întărită de două schimbări majore în politica globală:

În primul rând, mitul „atotputerniciei” a lui Vladimir Putin și a armatei sale zdrobește treptat periferia Irpenului sau Rubezhnoye.

În al doilea rând, izolaționismul Occidentului, nedorința de a ajuta cu adevărat Ucraina sunt în sfârșit astupate în gropile comune de la Bucha, Borodyanka și Mariupol.

Pravda ucraineană a aflat cum aceste două puncte de cotitură afectează cursul discuțiilor de pace cu Rusia, cine vorbește cu cine și cu cine și cum vizita de urgență a lui Boris Johnson a schimbat cursul evenimentelor.

Vladimir Putin urma să cucerească Ucraina în 72 de ore. Ucraina avea o singură opțiune – să se predea. Aceste două propoziții simple pot contura punctul de plecare al războiului ruso-ucrainean și, în consecință, al discuțiilor de pace.

Spre surprinderea tuturor partenerilor, președintele s-a întors în Ucraina. „Am luat micul dejun în Ucraina astăzi și cina în Ucraina”, a spus Zelenski atunci, ceea ce a șocat publicul de la întâlnire, poate nu mai puțin decât celebrul său discurs care critica Occidentul.

Poziția partenerilor este de înțeles: știau despre pregătirile lui Putin, știau despre planurile armatei sale, știau ce sarcini erau trimise în plicuri de statul major comandanților de diferite niveluri în 120 de batalioane-grupuri tactice de lovitură adunate în jurul Ucrainei. Și ei „știau” că nu există nicio șansă în Ucraina.

La început nu aveam planuri exacte ale Federației Ruse . Dar când au confiscat actele de stat major ale comandanților ruși morți lângă Kiev, am înțeles totul. Aceleași 72 de ore despre care ne-au spus toți partenerii noștri, explică unul dintre ofițerii de securitate de top ai lui Zelenski într-o conversație cu UE.

A trecut o zi, a doua, a treia – și Kievul a stat. Pădurile din jurul capitalei erau pline cu armuri rusești arse și cu cadavrele soldaților – și Kievul a stat. Aerodromurile Gostomel și Vasilkov ardeau, elicopterele rusești soseau și cădeau – iar Kievul a continuat să stea în picioare.

Până la urmă, în a treia zi, am simțit, poate chiar am realizat, că vom supraviețui. Ce forță avem. Undeva, abia în a treia zi, am avut timp să ieșim pentru prima dată din adăpost, a spus cineva din echipa prezidentială.