S-a aflat de ce Mihaela Rădulescu îl ține departe de România pe Felix Baumgartner. De cine se teme vedeta TV

Mihaela Rădulescu a vorbit într-un interviu despre ”ispitele” care îi trimit poze deocheate lui Felix Baumgartner, şi spune că ”Au fost diverse persoane publice… Îl feresc foarte mult de România”.

Mihaela Rădulescu: ”Toată populația de hateri din România i-a scris lui Felix diverse, pe rețelele de socializare, tot felul de porcării despre mine. Ce nu știu ei este că Felix întotdeauna mi le arată. Mi le arată, mi le trimite. În engleză, în germană au încercat… toate variantele. S-au încercat inclusiv variante de trimis poze sexy… de diverse persoane publice.

Săracii, habar n-aveau… dar cineva a făcut tot felul de încercări doar-doar Felix o răspunde ceva. Râdem și astăzi de ele. Se întâmplă până și în ziua de azi. De aceea îl și feresc eu foarte mult de România. De aceea nu acceptă nicio invitație aici. Pentru ca s-a convins și singur că aici e un teren minat din punctul ăsta de vedere. Și noi trăim fericiți în alte părți, fără să avem intercațiuni cu locul acesta, a mărturisit vedeta TV.

Sunt leoaică, cum Dumnezeu? Am făcut toate formele de gelozie

Întrebată dacă i-a făcut vreo scenă de gelozie, Mihaela Rădulescu a răspuns: Da, normal. Sunt leoaică, cum Dumnezeu? Am făcut toate formele de gelozie. De la țipat, trântit, plecat căutat, adică… toate alea. Dar recunosc că erau undeva la începutul vieții mele, să zic așa, în tinerețe. M-am deșteptat destul de devreme, să știi, nu mai știu de la cine și de la ce. Dar m-am deșteptat. Acum aș putea să zic că sunt prea relaxată chiar. Acum am reclamații pe inver, că nu mă interesează, de ce nu sun noaptea… Cred că am descoperit la un moment dat că gelozia chiar e o prostie. Și că nu e nici pe departe un condiment, cum se credea odată. Cred că pur și simplu e o prostie care strică foarte tare.

Dacă se vede tot restul vieții alături de Felix, diva de la Monaco, extrem de sinceră, a spus: Habar n-am! Asta e o prostie să te gândești așa. Cel puțin la mine. Sigur că e posibil, dar nu sunt genul ăla care să gândesc așa. Dacă pun la socoteală de câte ori ne-ați despărțit voi, în presă, pe noi… Voi ne despărțiți tot timpul, noi nu mai zicem nimic de mult. E posibil, dar eu nu sunt construită să gândesc așa, a concluzionat Mihaela Rădulescu.