Harry Pritchard, originar din Harrogate, spune că „un vis a devenit realitate” după ce a putut să se înscrie la cursurile organizate de The London Academy of Music and Dramatic Art.

Costurile de şcolarizare şi cheltuielile de cazare la Londra sunt foarte ridicate şi tânărul britanic avea nevoie de aproape 14.000 de lire sterline pentru a se înscrie la acea academie.

Russell Crowe a aflat despre acest lucru şi a distribuit informaţia pe contul său de Twitter, care este urmărit de 2,7 milioane de persoane.

Actorul neozeelandez a donat suma de 2,741 de lire sterline pentru a achita taxa de înscriere la facultate pentru tânărul Harry Pritchard, care nu este eligibil pentru o bursă guvernamentală.

„Căutam finanţări şi împrumuturi, era o oportunitate cu adevărat interesantă pentru mine, însă nu am reuşit să strâng prea mulţi bani. În primele patru zile am primit totuşi câteva donaţii amabile din partea familiei şi a prietenilor şi nu-mi venea să cred. Am început printr-un anunţ pe Twitter, sperând că cineva îl va vedea şi îl va distribui mai departe. A făcut ceva vâlvă, apoi, dintr-o dată, am văzut un mesaj distribuit de Russell Crowe. Nu-mi venea să cred!”, a povestit Harry Pritchard.

Actorul neozeelandez l-a etichetat apoi într-un mesaj online pe un bun prieten de-al lui, omul de afaceri Terry George, care a făcut o donaţie de 1.000 de lire sterline.

„Din acel punct, lucrurile s-au precipitat ca un bulgăre de zăpadă care se rostogoleşte”, a adăugat tânărul britanic.

De atunci, o sumă de peste 12.000 de lire sterline a fost strânsă în contul viitorului student, care se declară „copleşit de generozitatea, bunătatea şi sprijinul” ce i-au fost oferite.

El şi-a asigurat de acum înainte depozitul iniţial necesar înscrierii la facultate şi cheltuielile pentru primele patru luni dintr-un ciclu de şcolarizare de cinci luni.