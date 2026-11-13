Soția lui Russell Brand, Laura Brand, l-ar fi vizitat pentru prima dată în închisoare, la o zi după ce fostul actor și prezentator britanic a început să execute pedeapsa de 10 ani și șase luni pentru viol și agresiuni sexuale. Vizita ar fi avut loc pe 12 noiembrie, la penitenciarul HMP Wandsworth din Londra, potrivit publicației britanice Daily Express.

Informația apare la câteva zile după condamnarea pronunțată de Southwark Crown Court, pe 9 noiembrie 2026. Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit vinovat de un viol și trei agresiuni sexuale comise împotriva a patru femei, în perioada 2004–2009. Laura, în vârstă de 39 de ani, are împreună cu acesta trei copii și a fost prezentă și la procesul în care soțul ei a fost condamnat.

Potrivit relatării din Daily Express, Laura Brand intenționează să își susțină soțul pe durata detenției. Vizita vine într-un moment în care fostul comedian trebuie să se adapteze condițiilor de viață dintr-un penitenciar cunoscut pentru problemele sale de supraaglomerare și securitate.

Condamnarea a fost pronunțată de judecătorul Joel Bennathan, la Southwark Crown Court. Russell Brand a primit nouă ani de închisoare pentru viol, la care s-au adăugat pedepsele pentru cele trei infracțiuni de agresiune sexuală.

Potrivit Poliției Metropolitane și Procuraturii Coroanei (Crown Prosecution Service – CPS), infracțiunile au fost comise împotriva a patru femei, în intervalul 2004–2009. Juriul l-a găsit vinovat după un proces care a durat patru săptămâni.

Brand a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și pentru o acuzație de tentativă de agresiune indecentă. El a negat acuzațiile formulate împotriva sa.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, fostul prezentator va rămâne înscris pe viață în registrul persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale din Marea Britanie.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, acesta trebuie să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea fi eliberat condiționat, ceea ce înseamnă aproximativ șapte ani.

Vizitele într-un penitenciar britanic sunt supuse unor reguli stricte. Conform informațiilor publicate de Ministerul Justiției din Regatul Unit, persoanele care vor să viziteze un deținut trebuie să figureze pe lista vizitatorilor aprobați și să obțină o programare.

Pentru rezervare sunt necesare datele de identificare ale vizitatorului, data nașterii deținutului, numărul său de identificare și penitenciarul în care este încarcerat.

La sosire, vizitatorii trebuie să prezinte un document de identitate. Potrivit organizației Prison Reform Trust, procedurile de securitate pot include verificarea bagajelor și controale corporale.

În timpul întâlnirii, vizitatorii trebuie, de regulă, să rămână pe locurile alocate. Personalul penitenciarului supraveghează întâlnirile și poate auzi conversațiile. Îmbrățișările sunt permise, în general, la începutul și la finalul vizitei. De asemenea, vizitele pot fi întrerupte dacă regulile de securitate nu sunt respectate.

Aceste proceduri se aplică vizitelor obișnuite din penitenciarele britanice și nu reprezintă neapărat o descriere confirmată a întâlnirii dintre Laura și Russell Brand.

HMP Wandsworth, situat în sud-vestul Londrei, este unul dintre cele mai cunoscute penitenciare britanice. Condițiile de detenție și problemele de securitate ale instituției au fost semnalate în repetate rânduri de organizații și foști deținuți.

Potrivit articolului publicat de Daily Express, Russell Brand ar fi fost avertizat că statutul său de fostă celebritate și natura infracțiunilor pentru care a fost condamnat l-ar putea face vulnerabil în relația cu ceilalți deținuți. Publicația citează surse din mediul penitenciar, care l-ar fi descris drept o persoană expusă unor reacții ostile.

Aceste informații nu reprezintă însă o confirmare oficială a unor amenințări concrete la adresa lui Brand.

Nu este clar nici dacă fostul comedian va rămâne la HMP Wandsworth pe întreaga durată a detenției. Transferurile între penitenciare sunt posibile, în funcție de clasificarea de securitate și de deciziile administrației penitenciare.

Laura Brand a participat la ședința de judecată din 9 noiembrie, când soțul ei a primit pedeapsa. Potrivit relatărilor BBC, Russell Brand i-a transmis atunci un mesaj înainte de a fi dus în custodie: „Te iubesc”.

Avocatul apărării a vorbit în instanță despre impactul condamnării asupra familiei și despre dificultatea de a le explica celor trei copii situația tatălui lor.

Judecătorul a făcut, la rândul său, referire la consecințele pe care încarcerarea le va avea asupra copiilor, precizând însă că această situație este urmarea faptelor pentru care Brand a fost condamnat.

Prima vizită a Laurei Brand în penitenciar, relatată de presa britanică, arată că relația dintre cei doi continuă în perioada detenției. Russell Brand are în față cel puțin șapte ani de închisoare înainte de a putea fi luată în considerare eliberarea condiționată.