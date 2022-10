Rușii se pregătesc de dezastru. „Nu știm ce se va întâmpla”. Strănepoata lui Hrușciov despre intențiile lui Putin

Strănepoata lui Nikita Hrușciov, fostul lider al Uniunii Sovietice, a comentat discursul lui Vladimir Putin, de la Clubul Valdai, de săptămâna trecută. Nina Hrușciova, profesoară de relații internaționale la The New School din New York, Statele Unite, se află în prezent în Rusia. Ea a acordat un interviu pentru BBC Radio 4 în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la situația actuală și la intențiile lui Vladimir Putin. Nina Hrușciova a afirmat că dictatorul de la Kremlin este dispus să declanșeze un război mondial, în vreme ce rușii, disperați, „se pregătesc pentru ceva dezastruos”.

Estimările Ninei Hrușciova vin după ce Vladimir Putin a avertizat că lumea se confruntă cu cel mai periculos deceniu de la cel de-al Doilea Război Mondial. El a atacat Ocidentul în discursul său public, spunând că actuala ordine mondială se prăbușește. În opinia Ninei Hrușciova, Vladimir Putin ar putea să riște un alt război mondial. Așa se explică, avertizează Nina Hrușciova, „retorica grandioasă” despre „o nouă ordine mondială” și „un deceniu de revoluție”.

„Nu am de gând să-i pun cuvinte în gură, nu a spus «altfel va fi un război mondial» – dar se pare… că ar putea fi gata să declanșeze un război în loc să-și ajusteze comportamentul politic”, a spus Nina Hrușciova.

În acest context, strănepoata lui Hrușciov a avertizat că rușii își fac stocuri de pastile de iod contra radiațiilor și „se pregătesc pentru ceva dezastruos”. Nimeni nu știe ce este în stare să facă Vladimir Putin în continuare, astfel încât rușii obișnuiți se pregătesc pentru ce este mai rău.

„Societatea devine din ce în ce mai disperată. Este înghețată de disperare – nici măcar frică, disperare – nu știm ce se va întâmpla sau ce va aduce ziua de mâine. Oamenii se pregătesc pentru ceva dezastruos”, a spus ea.

Vladimir Putin, atac fără precedent la Occident

În discursul anual pe care l-a susținut la Clubul Valdai, pentru a-și prezenta agenda de politică externă, Vladimir Putin a declarat că ordinea mondială occidentală se prăbușește. El a spus că a venit vremea să se stabilească o nouă „ordine mondială multipolară” în care Moscova să aibă un cuvânt greu de spus.

Putin a vorbit și despre armele nucleare, după ce a amenințat Occidentul, în mai multe rânduri, cu o lovitură atomică. El a stârnit îngrijorare, în rândul statelor occidentale, că ar putea folosi un atac atomic în conflictul din Ucraina, unde Rusia suferă eșecuri majore pe teren. Întrebat dacă se poate imagina în poziția lui Hrușciov, în cazul în care o criză similară celei a rachetelor cubaneze s-ar repeta el a răspuns că nu.

„În niciun caz. Nu mă pot imagina în rolul lui Hrușciov”, a declarat Vladimir Putin.

În acest context, în interviu de la BBC Radio 4, Nina Hrușciova a declarat că Vladimir Putin nu gândește în aceiași termeni ca și Hrușciov. De altfel, lui Hrușciov i s-a reproșat „slăbiciunea” de care a dat dovadă în fața Occidentului, când a retras rachetele din Cuba. Din punctul său de vedere, Putin crede că nu ar trebui să dea înapoi într-un astfel de conflict și că ar trebui să-l ducă până la capăt, conform Daily Mail.