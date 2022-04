Anunţul care dă fiori! Suntem mai aproape de războiul nuclear decât în timpul ​​Crizei rachetelor din Cuba

Strănepoata lui Hrușciov: Suntem mai aproape de război nuclear decât în criza rachetelor din Cuba. Doamna Hruşciova a spus că, în ciuda unui „război al cuvintelor” în perioada războiului rece, atât președintele John F Kennedy, cât și Hrușciov au fost de acord să detensioneze de îndată ce va exista o amenințare reală de acțiune nucleară.

Vorbind la emisiunea Today, ea a spus că este „clar” că acest conflict actual este un război proxy între Occident și Rusia, în care Ucraina este „într-o oarecare măsură un pion”.

Nina Hrușciova: Conflictul actual este mult mai periculos

Doamna Hrușciova, profesoară The New School din New York, a spus despre criza din 1962: „Ceea ce a salvat cu adevărat lumea la acea vreme a fost că atât Hrușciov, cât și Kennedy, indiferent de ce credeau ei despre ideologia celuilalt, și nu erau de acord cu ea, și nu voiau să cedeze și să clipească primii, totuși, când a apărut amenințarea unui potențial conflict de orice fel, s-au dat imediat înapoi.

Suntem mai aproape de mai multe probleme, nucleare, decât de orice alt fel, pentru că astăzi nu văd nicio parte, în special cea rusă, să se retragă și asta este ceea ce mă sperie cel mai mult, , a spus Nina Hrușciova Era clar că pe 24 februarie a fost un război proxy, deoarece au fost negocierile Ucrainei cu Statele Unite în primul rând și apoi cu NATO, așa că a fost deja o conversație prin procură și Ucraina a fost într-o oarecare măsură un pion în acest sens. relaţie.”

Preocupările ei cu privire la escaladare au fost reluate de fostul șef MI6 Sir Alex Younger, care a spus că „disciplina descurajării” care a ajutat ambele părți să se retragă în 1962 pare să fi fost pierdută. Sir Alex a spus că retorica agresivă din Rusia a fost parțial o încercare de a „intimida” Occidentul, iar situația ar trebui totuși luată în serios.

Este o situație foarte emoționantă în care ne aflăm… Deci cred că aici există pericole reale, dar cred că și Putin încearcă, în esență, să ne intimideze și să ne intimideze vorbind despre armele sale nucleare. „Cred că, într-un fel, am pierdut disciplina descurajării. Știe foarte bine că este o situație mult mai complicată decât atât. Desigur, Occidentul are capacitatea de a riposta și nu ar fi în niciun fel o manevră rațională din partea lui să încerce să-l angajeze, a spus el.

Sir Alex a respins argumentul că războiul a fost o bătălie prin procură, avertizând că astfel de afirmații riscă să întărească din neatenție poziția Rusiei: „Ideea că acesta este un război mai larg, că suntem într-un conflict mai larg cu Rusia, pur și simplu joacă un rol în narațiunea rusă pe măsură ce ei sunt sub presiune, deoarece vor putea să spună poporului lor că acesta este un război defensiv.” el a spus, citat de independent.co.uk.