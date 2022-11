Rușii încep să se retragă din Herson, la ordinul ministrului Apărării, Serghei Șoigu

„Procedați la retragerea trupelor” a spus Serghei Șoigu la o televiziune de stat, făcând referire la trupele de pe frontul ucrainean din regiunea Herson. Anunțul său a fost făcut în urma unei propuneri în acest sens a comandantului operaţiunilor ruse în Ucraina, generalul Serghiei Surovikin.

Potrivit lui Surovikin această decizie de retragerea trupelor nu este deloc una ușor de luat, însă aprovizionarea corespunzătoare a orașului Herson nu mai poate fi posibilă.

Retragerea rușilor constă în părăsirea de către armata rusă a malului de vest al fluviului Nipru. „În aceste circumstanţe, cea mai sensibilă opţiune este să organizăm apărarea de-a lungul barierei fluviului Nipru”, a susținut Surovikin într-o reuniune cu comandanţi militari de rang înalt, potrivit news.ro.

Regiunea Herson a fost integrată în Federația Rusă prin decretul lui Vladimir Putin, în urma referendumurilor falsificate de la finalul lunii septembrie. Herson a fost primul și cel mai important oraș cucerit de ruși după invazia din 24 februarie.

This is happening in real time. The Russian minister of defense Sergey Shoigu orders (live on TV!) withdrawal from the occupied territories on the right bank of the Dnipro river. That is, Russia withdraws troops from the city of Kherson. A major victory for the Ukrainian army. pic.twitter.com/0DRUAoS8I2

— Konstantin Sonin (@k_sonin) November 9, 2022