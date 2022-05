Rușii fac prăpăd în Ucraina. Imagini din dronă cu un sat distrus complet de bombardamente

Dezastrul din Ucraina ia amploare. Satul Oleksandrivka, din regiunea Herson, a fost bombardat intens de trupele ruse și distrus complet. Imaginile surprinse de ucraineni cu ajutorul unei drone au fost făcute publice.

În imagini se văd casele distruse în totalitate, însă și tancuri rusești aflate în apropierea satului. Din păcate, Oleksandrivka se alătură altor orașe distruse în războiul din Ucraina.

Luni, liderul pro-rus al regiunii Herson susținea că regiunea se află „100% sub controlul și protecția” forțelor rusești. În același timp, ucrainenii susțin că rușii pregătesc terenul pentru referendumuri în Herson și Zaporojie.

„Există instrucţiuni din partea Moscovei ca în câteva luni să se ajungă la organizarea unui referendum. În acest moment, ei nu înţeleg încă foarte clar despre ce să fie acest referendum, dar se vor concentra pe pregătirea terenului pentru consultare”, a declarat oficialul ucrainean, citat de agenția Unian.

Consilierul citat a menţionat că „ruşii încearcă să-şi consolideze prezenţa pe cât pot” nu doar în orașul Energodar, din regiunea Zaporojie, ci și în alte părți.

This is how the village of Oleksandrovka destroyed by Russian troops, looks like now.

