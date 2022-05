O insulă secretă rusă a dispărut de pe Google Maps

Această estompare curioasă a avanpostului acoperit de gheață de 0,2 mile pătrate din Marea Siberiei de Est, cu un vârf de 1.152 de picioare în centru, a fost observată pentru prima dată în 2018. Google a fost abordat de utilizatori pentru o explicație, dar până acum a refuzat să comenteze.

Acea tăcere continuă, precum și o dezbatere istorică asupra faptului că insula aparține SUA sau Rusiei, au alimentat teoriile conspirației despre motivul pentru care insula ar putea fi semnificativă. Alte locații blocate în mod deliberat pe hărțile Google sunt de obicei asociate cu activități militare, cum ar fi bazele aeriene germane, magazinele de rachete rusești și bazele afgane.

Un utilizator Reddit a scris: „Google rareori se întrerupe fără motiv. O căutare prin Google Earth arată că acest lucru a fost permanent blocat – chiar și în imaginile care datează din anii 1980. Dar ceea ce mă captează cu adevărat este că insula Jeannette este complet nenotabilă sau cel puțin se presupune. Voi ghici că acolo se află o bază militară rusă ascunsă și, probabil, una destul de substanțială.”

Povestea insulei Jeannette datează din 1881 și descoperirea ei de către exploratorul și ofițerul de marina american George E De Long. Încerca să-și navigheze nava USS Jeannette către Insula Wrangel și mările deschise ale Oceanului Arctic, aproape de Polul Nord, când aceasta a rămas prinsă într-o pungă de gheață în septembrie 1879, deplasându-se la sute de mile de la curs timp de 18 luni.

Partidul lui De Long a reușit în cele din urmă să aterizeze pe insula îndepărtată în mai 1881, plantând steagul SUA și numindu-l Jeannette după nava lor. Enclava, de aproximativ aceeași dimensiune cu Vaticanul – cea mai mică țară din lume – a fost revendicată ca parte a Imperiului Rus, împreună cu alte câteva insule arctice, în urma expediției hidrografice imperiale rusești din Oceanul Arctic din 1910-1915.

Cui aparține insula

Ulterior, Uniunea Sovietică a reafirmat posesia acestui al doilea cel mai mic din arhipelagul De Long, care este acum administrat de Republica Sakha a Federației Ruse. Deși unii cetățeni americani cred că Jeannette și celelalte insule De Long ar trebui reintroduse ca parte a SUA, guvernul nu a contestat niciodată dreptul de proprietate.

Imaginile insulei au fost furnizate Google de către The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, un proiect de cartografiere a Oceanului Arctic inițiat la Sankt Petersburg, Rusia. O altă teorie, mai tehnică, despre motivul pentru care insula lipsește de pe Google Maps vine de la Bellingcat, spunând că nu are nimic de-a face cu cenzura sau cu ceva sinistru.

Ei au explicat fenomenul la o eroare cu programul de imagini prin satelit, atunci când datele sunt pierdute la transfer și înlocuite cu diferite culori și forme, potrivit Mirror.co.uk.