O insulă misterioasă din Oceanul Pacific care apare și dispare de pe Google Maps rămâne o enigmă pentru experți

Insula misterioasă care datează din 1776

Misterul înconjoară o „insulă fantomă” din Pacificul de Sud, care i-a lăsat nedumeriți pe experți. O fâșie ciudată de pământ, cunoscută sub numele de Insula Sandy, a fost o enigmă de mulți ani după ce a fost inclusă pe multe hărți, inclusiv pe Google, timp de cel puțin un deceniu.

Poziționat între Australia și Noua Caledonie, pe Google Earth a apărut o pată întunecată, aparent diferită de insulele din apropiere, care ar indica detalii despre teren – așa că enigma a continuat. În ciuda faptului că au fost observate prin hărți marine, oamenii de știință s-au îndreptat către zonă, negăsind nimic altceva decât valuri albastre ale mării – departe de așteptările inițiale.

Pe 26 noiembrie 2012, Google a eliminat așa-numita Insula Sandy din serviciul Google Maps, dar oamenii își amintesc că au observat ceva din vizualizarea satelitului. Utilizatorii Google Earth au rămas uimiți de-a lungul anilor când au văzut „insula fantomă”, care datează de când exploratorul britanic Căpitanul James Cook a cartografiat un „Sandy I” în largul coastei de nord-est a Australiei.

Descoperirea a fost publicată în „Chart of Discoveries in the South Pacific Ocean” de Cook în 1776. Din nou, a fost observată peste 100 de ani mai târziu, în 1895, când se credea că insula avea 14,9 mile lungime și 3,1 mile lățime. Misterul a fost, de fapt, dezvăluit pe 22 noiembrie 2012 – cu doar patru zile înainte de a fi eliminat de pe Google Maps – când oamenii de știință australieni de pe R/V Southern Surveyor nu au „descoperit” insula.

Lipsa unor dovezi

Oamenii de știință s-au îndreptat către zonă și au înregistrat adâncimea oceanului de peste 1.400 de metri – foarte departe de pământul la care se așteptau – sugerând că nu există nicio șansă ca sub apă să găsească ceva care ar fi fost vizibil anterior. Maria Seton, de la Universitatea din Sydney, a declarat: „Am vrut să verificăm, deoarece hărțile de navigație de la bordul navei au arătat o adâncime a apei de 1.400 de metri în acea zonă. Suntem cu adevărat nedumeriți, este destul de bizar.”

Nu există o explicație oficială cu privire la motivul pentru care au fost văzute mai multe observări ale Insulei Sandy de-a lungul anilor, dar teoria principală este că insula ar fi putut fi rămășițele plutitoare ale unui vulcan scufundat sau ale unei erupții subaeriene de coastă. Aceste plute pot călători uneori mii de mile și este posibil ca ceea ce a văzut căpitanul Cook să fie plute de piatră ponce care făceau o călătorie lentă peste Oceanul Pacific, potrivit Mirror.co.uk.