Rușii au încercat să-l omoare pe Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Herson. Video

Forțele ruse ar fi încercat să-l omoare pe Volodimir Zelenski în timpul vizitei acestuia în regiunile inundate după explozia barajului de la Nova Kakhova, anunță Nexta TV. Potrivit sursei citate artileria rusă s-ar fi dezlănțuit asupra străzii vizitate de Volodimir Zelenski la scurt timp după acesta a plecat din zonă.

Primul videoclip îl arată pe Volodimir Zelensky stând alături de localnici în apropierea străzii inundate unde avea loc evacuarea. Ulterior, președintele ucrainean s-a îndreptat către regiunea ucraineană Nikolaev, care a fost și ea afectată de inundațiile din urma exploziei.

La scurt timp după plecarea sa, ocupanții au început să bombardeze aceeași stradă pe care se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acest lucru se poate vedea în al doilea videoclip.

Russians tried to kill Zelenskyy during his visit to Kherson

On June 8, Volodymyr Zelenskyy arrived in #Kherson region, where dozens of settlements were flooded after the explosion of the #KakhovkaHPP.

The first video shows Zelenskyy standing with local residents near the… pic.twitter.com/xdbqLAuQ29

