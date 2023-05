Rusia, trei atacuri la Kiev în 24 de ore. Autoritățile caută supraviețuitori sub clădirile distruse

Rusia a lansat trei atacuri asupra Ucrainei în doar 24 de ore. Cel puțin o persoană a murit la Kiev, iar trei au fost rănite, după ce mai multe bucăți dintr-o dronă rusească distrusă de apărarea antiaeriană au căzut pe o clădire de apartamente în dimineața zilei de marți, 30 mai. Blocul a fost cuprins ulterior de flăcări. Oamenii din Kiev au fost nevoiți să se adăpostească, în urma bombardamentelor din ultimele 24 de ore asupra capitalei.

Administrația militară din Kiev a transmis că două etaje superioare ale blocului de apartamente au fost distruse, iar sub dărămâturi ar putea să fie încă oameni. Primarul Vitali Klitschko a fost cel care a anunțat că o persoană a murit, și că alte trei au fost rănite. O femeie în vârstă de 27 de ani a fost spitalzată cu răni „moderate”, care au fost provocat de căderea unor ziduri.

In the Holosiivskyi district, #Kyiv . where a fire broke out in a high-rise building as a result of falling debris, rescuers have currently evacuated 20 people from the building, reports mayor Vitali Klitschko . One person died. One elderly woman is hospitalized by doctors.

„Atac masiv! Rămâneți în casă!”, a transmis primarul pe aplicația de mesagerie Telegram. Klitschko a mai adăugat că o altă clădire cu mai multe etaje a fost avariată în districtul Holosiivskyi. Administrația militară a Kievului a transmis că Rusia a bombardat capitala Ucrainei cu drone pe tot parcursul nopții. „Atacul a fost masiv, a venit din direcții diferite, în mai multe valuri”, a declarat Serhiy Popko, șeful administrației militare din Kiev.

In one of the biggest Russian missile and drone attacks on Kyiv, spanning THREE WAVES, children are running to bomb shelters screaming as the sound of explosions are immediately overhead.

This is NOT what childhood is supposed to be like

This is NOT what childhood is supposed to be like

