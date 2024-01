Rusia a folosit în Ucraina o super-rachetă! Zboară cu peste 12.000 de km/h și are o rază de acțiune de 2.000 km

Rusia a tras în Ucraina pentru prima dată cu una din super-armele promise de Vladimir Putin acum câțiva ani. AS-24 KILLJOY, cunoscută și sub denumirea rusă Kh-47M2 Kinzhal, este o rachetă balistică lansată din aer extrem de sofisticată. Aceasta se laudă cu capacități de luptă impresionante. Inclusiv o rază de acțiune de 1.500 până la 2.000 de kilometri, conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank din SUA. KILLJOY imediat după lansare poate accelera la Mach 4. Adică aproximativ 4.828 kilometri pe oră. Super-racheta are potențialul de a atinge viteze de până la Mach 10, sau în jur de 12.348 kilometri pe oră.

Această rachetă, care poate transporta focoase nucleare, a fost evidențiată ca un element cheie în strategia militară viitoare a Rusiei. În 2018, Președintele rus Vladimir Putin a anunțat KILLJOY ca fiind una dintre cele șase ‘arme superioare’. Care vor juca un rol esențial în capacitățile de apărare ale țării. Acum a testat-o în condiții de luptă, fiind una din rețetele de succes ale ofensivei.

Declarația Ministerului Apărării din Marea Britanie, postată pe contul său X (anterior cunoscut ca Twitter), a detaliat operațiunea recentă. „La 14 decembrie 2023, Forțele Aeriene ale Rusiei au folosit foarte probabil pentru prima dată racheta balistică lansată din aer AS-24 KILLJOY. Rusia a lansat cel puțin o rachetă în centrul Ucrainei, vizând probabil un aerodrom militar.”

Rusia a acumulat rachete pentru un atac masiv

Această dezvoltare urmează avertismentelor lui Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO, care la sfârșitul lunii trecute a spus că Rusia acumulează rachete. Pentru o campanie cuprinzătoare pe parcursul iernii. Stoltenberg a indicat că campania va viza în principal infrastructura esențială ucraineană, în special în zonele civile departe de linia frontului.

Debutul în luptă al KILLJOY a fost raportat pentru prima dată în luna mai de agenția de presă Reuters. Un expert a declarat că Rusia a folosit racheta în martie anul trecut împotriva unui depozit de muniții din sud-vestul Ucrainei. Aceasta a marcat prima utilizare a rachetei într-o situație de luptă. În plus, Reuters a raportat că Rusia a desfășurat anterior avioane de vânătoare echipate cu KILLJOY în Siria în 2021.

Cu toate că are un design avansat și capacități, Ministerul Apărării din Marea Britanie a precizat că performanța KILLJOY în luptă a fost mixtă. Multe dintre lansările sale au eșuat în a lovi țintele vizate. S-au înregistrat cazuri în care forțele ucrainene au interceptat cu succes aceste atacuri. Acest lucru contrazice percepția lui KILLJOY ca un sistem ‘de neînvins’. Dar evidențiază complexitățile continue în cursa armelor tehnologice care se desfășoară în conflictul din Ucraina.