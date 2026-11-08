Rusia și-a reafirmat opoziția față de o eventuală prezență militară internațională pe teritoriul Ucrainei, indiferent de mandatul sub care ar funcționa contingentele respective. Potrivit publicației EUalive, Maria Zaharova a prezentat poziția Moscovei în contextul pregătirilor pentru exercițiul multinațional „Koalicja”, care va începe luni, 9 noiembrie, în Polonia.

Declarațiile oficialului rus preced o nouă rundă de negocieri trilaterale, programată în jurul datelor de 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi. Reprezentanții europeni și ucraineni susțin însă că eventualele înțelegeri privind încheierea conflictului nu pot fi stabilite fără participarea lor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova nu acceptă desfășurarea unor forțe militare străine pe teritoriul ucrainean. Oficialul a susținut că o asemenea prezență ar reprezenta, din perspectiva Rusiei, o intervenție militară și ar genera riscuri suplimentare pentru securitatea țării. Poziția Moscovei se aplică indiferent dacă militarii ar fi trimiși în baza unui acord internațional sau sub coordonarea unei structuri multinaționale.

În declarația publicată pe site-ul diplomației ruse, Zaharova a avertizat că aceste contingente ar putea fi tratate drept ținte legitime de către forțele armate ale Rusiei.

Reprezentanta Ministerului de Externe a respins și posibilitatea participării statelor europene la discuțiile referitoare la Ucraina. Potrivit acesteia, guvernele occidentale nu ar lua în considerare preocupările de securitate invocate de Moscova.

Zaharova a criticat actualele inițiative europene în domeniul apărării, susținând că acestea contribuie la creșterea tensiunilor. Franța și Regatul Unit au fost acuzate de oficialul rus că urmăresc extinderea prezenței lor militare în apropierea teritoriului Rusiei.

Avertismentul Moscovei a venit înaintea exercițiului militar „Koalicja”, programat în perioada 9-22 noiembrie 2026, la poligonul Nowa Dęba, situat în sud-estul Poloniei. Locul în care vor avea loc antrenamentele se află la aproximativ 100 de kilometri de granița ucraineană. La activități sunt așteptați aproximativ 2.800 de militari, proveniți din 11 state.

Țările participante sunt Belgia, Estonia, Franța, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Turcia și Regatul Unit. Pregătirile fac parte din activitățile asociate Forței Multinaționale pentru Ucraina, structură cunoscută sub denumirea MNF-U. Coordonarea exercițiului este asigurată împreună de Franța și Regatul Unit.

Dintre statele participante, Franța va trimite cel mai mare număr de militari, contingentul francez fiind estimat la aproximativ 1.100 de persoane. Participarea britanică este evaluată la circa 300 de militari, printre care se vor afla și elemente ale Brigăzii 7 din armata Regatului Unit.

Activitățile de la Nowa Dęba sunt destinate testării mai multor componente ale cooperării militare multinaționale. Una dintre acestea privește transportul și desfășurarea trupelor, împreună cu echipamentele necesare operațiunilor.

Exercițiul va include și verificarea modului în care structurile de comandă ale statelor participante pot comunica și coordona acțiunile comune. Militarii vor testa integrarea operațiunilor desfășurate la sol cu cele aeriene, precum și procedurile de apărare.

O componentă importantă a pregătirii este protecția împotriva dronelor, având în vedere utilizarea acestor sisteme în operațiunile militare actuale. Separat, forțele turce vor desfășura un exercițiu maritim în Marea Neagră. Acesta presupune simularea unor operațiuni de îndepărtare a minelor marine.

Poziția exprimată de Rusia contrastează cu solicitările formulate de reprezentanții Poloniei, Uniunii Europene și Ucrainei în cadrul unei reuniuni desfășurate la Varșovia. Întâlnirea informală a miniștrilor de Externe din statele regiunii Mării Baltice a avut loc vineri, 6 noiembrie.

Participanții au susținut că orice înțelegere pentru încheierea conflictului trebuie negociată cu implicarea directă a Ucrainei și a partenerilor săi europeni.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a afirmat că o soluție diplomatică nu poate fi impusă Kievului fără acordul autorităților ucrainene. Oficialul a susținut și participarea statelor europene la discuțiile care ar urma să stabilească viitoarele condiții de securitate de pe continent.

Potrivit poziției exprimate de șeful diplomației poloneze, deciziile referitoare la securitatea Europei trebuie luate cu implicarea directă a guvernelor europene.

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a susținut participarea instituțiilor europene la procesul diplomatic. Aceasta a arătat că implicarea UE este necesară inclusiv pentru punerea în practică a unui eventual acord privind încheierea războiului. Kallas a afirmat, de asemenea, că Uniunea Europeană nu se poziționează ca mediator neutru între Rusia și Ucraina.

Oficialul european a prezentat UE drept un partener care susține Ucraina. În cadrul aceleiași reuniuni, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a respins posibilitatea încheierii unor înțelegeri privind viitorul țării sale fără participarea Kievului.

Șeful diplomației ucrainene a afirmat că nici securitatea Europei nu poate fi negociată în absența statelor europene. Pentru a-și argumenta poziția, Sîbiha a făcut referire la acordurile istorice de la Ialta și München. Oficialul a avertizat asupra riscului repetării unor situații în care marile puteri decid viitorul altor state fără acordul acestora.

Reprezentanții Poloniei, Uniunii Europene și Ucrainei au susținut continuarea ajutorului militar și financiar pentru Kiev. Totodată, aceștia au cerut aplicarea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Noile poziții diplomatice au fost exprimate înaintea discuțiilor dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, care ar urma să se desfășoare în jurul datelor de 10-11 noiembrie, în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Una dintre principalele dificultăți ale negocierilor privește stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Moscova respinge desfășurarea unor contingente militare internaționale pe teritoriul ucrainean și contestă participarea statelor europene la negocierile de pace. De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev și partenerii europeni consideră necesară implicarea Europei în stabilirea condițiilor unui eventual acord.

Printre aspectele care necesită discuții se numără garanțiile de securitate, reconstrucția Ucrainei, sancțiunile impuse Rusiei și relațiile viitoare dintre Kiev și Uniunea Europeană. Aceste diferențe de poziție rămân nerezolvate înaintea reuniunii de la Abu Dhabi.