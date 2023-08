Rusia va fi lovită de rachete. Avertismentul lansat de un înalt oficial de la Kiev

Vremea în care ucrainenii acționau cu timiditate la acest capitol a trecut. Zilele trecute, mai multe drone militare ucrainene au lovit o fabrică de lângă Moscova, unde se fabricau dispozitivele optice pentru tancuri și blindate, pe care au distrus-o.

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski a precizat că astfel de atacuri vor avea loc mult mai des.

”Desigur, vreau să spun că serviciile speciale ucrainene – atât Direcția Principală de Informații (GUR), cât și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) – au o rețea destul de eficientă în Rusia. Pot folosi această rețea. Cred că numărul unor astfel de incidente va crește”, a declarat Podoliak.

Ucraina nu recunoaște aproape niciodată că ar sta în spatele acestor atacuri, dar este clar că astfel de dispozitive militare capabile să lovescă în adâncime, la sute de kilometru nu pot fi folosite decât de militari.

Consilierul președintelui Zelenski a numit aceste atacuri drept ”incidente cu drone neidentificate”. Podoliak a dat asigurări că astfel de drone vor zbura mult mai des, și în număr mult mai mare spre teritoriul Federației Ruse.

”Este clar că acum se lucrează la sisteme de apărare antiaeriană, se studiază totul, au loc misiuni de recunoaștere şi, treptat, eficacitatea acestor lovituri va crește”, a mai precizat oficialul de la Kiev.

De asememenea, consilierul șefului Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev a subliniat că Ucraina nu luptă pe teritoriul Rusiei, dar că va lovi și va distruge ținte, adică fabrici care produc armament, sau sediile unor instituții de forță.

”Desigur, Rusia însăși luptă pe teritoriul Rusiei. Se va autodistruge. În mod categoric. Noi putem doar să oferim servicii suplimentare de consultanţă oamenilor care vorbesc despre cum ar trebui să fie distrusă Rusia de către rușii înşişi”, a mai spus Podoliak.

Acum două zile, mai exact pe data de 9 august, uzina de echipamente optice Zagorsk, din orașul Serghiev Posad, afla la 70 de kilometri de Moscova, a fost distrusă în întregime.

Well, turns out the explosion at Zagorsk Optical-Mechanical Plant near Moscow was just a little oopsie in a pyrotechnics warehouse. You know, typical 'violation of the technological process.' Just a regular day at a military plant producing optical sights, thermal imagers,… pic.twitter.com/lK8e7THA0T

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 9, 2023