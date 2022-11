Rusia încearcă să conducă orașele din Ucraina capturând primarii

Fedorov, în vârstă de 34 de ani, este unul dintre cei peste 50 de lideri locali care au fost ținuți în captivitate de la începutul războiului, în încercarea de a supune orașele aflate sub controlul Moscovei. Ca mulți alții, a spus că a fost presat să colaboreze cu invadatorii.

Răpirea mai multor oficiali

„Hărțuirea și amenințările nu s-au oprit nici măcar un minut. Au încercat să mă forțeze să continui să conduc orașul sub steagul Rusiei, dar am refuzat”, a declarat Fedorov pentru Associated Press. „Nu m-au bătut, dar zi și noapte, țipete sălbatice din celula alăturată îmi spuneau ce mă așteaptă.”

În timp ce rușii au confiscat părți din estul și sudul Ucrainei, administratorii civili, inclusiv angajații din centralele nucleare, spun că au fost răpiți, amenințați sau bătuți pentru a-i forța să coopereze cu forțele ruse. Istoricii ucraineni și occidentali spun că tactica este folosită atunci când forțele invadatoare nu sunt în măsură să subjuge populația.

În acest an, în timp ce forțele ruse au încercat să-și întărească stăpânirea în Melitopol, sute de locuitori au ieșit în stradă pentru a cere eliberarea lui Fedorov. După șase zile de detenție și o intervenție a președintelui Volodimir Zelenski, a fost eliberat în schimbul a nouă prizonieri de război.

„Rușii nu pot guverna orașele capturate. Nu au nici personal, nici experiență”, a spus Fedorov. Ei vor să forțeze funcționarii publici să lucreze pentru ei, deoarece își dau seama că cineva trebuie să „curețe străzile și să repare casele distruse”. Asociația orașelor din Ucraina (AUC), un grup de lideri locali din întreaga Ucraina, a declarat că din cei peste 50 de oficiali răpiți, inclusiv 34 de primari, cel puțin 10 au rămas captivi.

Crime de război

Oficialii ruși nu au comentat acuzațiile. Autoritățile susținute de Moscova din estul Ucrainei au lansat chiar și o anchetă penală asupra lui Fedorov sub acuzația de implicare în activități teroriste.

În orașul Herson, din sudul orașului, unul dintre primele persoane capturate de Rusia a fost primarul Ihor Kolikhaiev care a încercat să se opună. El a spus în aprilie că va refuza să coopereze cu Kremlinul. Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației regionale instalate de Rusia, l-a denunțat pe Kolikhaiev, promovând narațiunea falsă a Kremlinului conform căreia atacul său asupra Ucrainei a fost o încercare de „denazificare” a țării.

Biroul ONU pentru drepturile omului a avertizat că detențiile arbitrare și disparițiile forțate se numără printre posibilele crime de război comise în Ucraina. Mai mulți primari au fost uciși, astfel șocând populația din Ucraina, potrivit Associated Press.