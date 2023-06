Rusia în pragul unui război civil. Mercenarii Wagner iau cu asalt orașul Rostov pe Don. Moscova sporește măsurile de securitate

Update: Oligarhul Evgheni Prigojin i-a chemat la discuții, la Rostov pe Don, pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu și pe Vasili Gherasimov, șeful statului major de la Moscova. El a anunțat că a ocupat toate unitățile de infrastructură militară din oraș.

„Am ajuns aici, vrem să-i vedem pe şeful statului major şi pe Şoigu. Dacă nu vin, vom bloca oraşul Rostov-pe-Don şi vom pleca spre Moscova”, a afirmat Evgheni Prigojin.

Liderul Wagner a afirmat că se află în cartierul general al armatei ruse din oraşul Rostov, un centru-cheie pentru războiul din Ucraina, şi că a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom, transmite AFP. El a dat asigurări că avioanele militare „pleacă normal” de pe aerodrom pentru a îndeplini „sarcini de luptă” în Ucraina.

Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia, a transmis un apel către localnici să nu-și părăsească locuințele, în contextul unor eventuale confruntări armate între trupele Wagner și armata regulată. Mai multe vehicule militare rusești au fost văzute pe străzile din orașul Rostov pe Don, dar și în capitala Moscova.

Mai multe imagini, de pe rețelele de socializare, indică faptul că trupele Wagner au înconjurat o clădire administrativă, posibil sediul FSB, din orașul Rostov pe Don. În zonă au fost observate mai multe mitraliere poziționate pentru luptă.

În mai multe clipuri apar bărbaţi în uniformă plimbându-se în jurul clădirii locale a Ministerului de Interne, înconjurată de vehicule blindate, inclusiv două tancuri cu tunurile aţintite asupra acesteia.

Potrivit unor informații de ultimă oră, mercenarii Wagner se pregătesc să ia cu asalt cartierul general al districtului militar rus de sud. Ei controlează străzile din jur, iar rezistența în fața lor este minimă. S-ar părea că mai mulți militari din armata regulată au ales să dezerteze și să se alăture lui Prigojin.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Măsuri sporite de securitate în Moscova

Serghei Sobyanin, primarul orașului Moscova, a scris pe Telegram că au fost întărite măsurile de securitate.

„În legătură cu informaţii care apar, la Moscova sunt luate măsuri anti-teroriste care au scopul de a întări măsurile de securitate”, a anunțat Serghei Sobyanin, potrivit BBC.

Toate acestea se întâmplă după ce Evgheni Prigojin, pus sub acuzare, de autoritățile ruse, pentru rebeliune armată, a anunțat că mercenarii săi au pornit în mars spre Moscova.

Autostrada M4 a fost închisă

Pentru a împiedica unitățile armatei private condusă de Evgheni Prigojin să înainteze, autoritățile au luat decizia de a închide autostrada M4, la graniţa dintre regiunile Lipeţk şi Voronej, după cum a declarat guvernatorul din Lipeţk. Autostrada M4 leagă Moscova de regiunile din sud, inclusiv de Rostov cu principalul său oraş, Rostov pe Don, unde au fost văzuţi bărbaţi înarmaţi.

Guvernatorul din Lipeţk a anunțat că un convoi militar rus a luat poziție pe autostradă și au fost introduse controale suplimentare.

„Au fost introduse controale rutiere suplimentare. Este posibil să fie limitate evenimentele publice. Vă rog să luaţi în considerare aceste măsuri, luate cu înţelegere”, a afirmat el.

Lipeţk se află la o distanță de 280 de kilometri nord-est de graniţa cu Ucraina şi la peste 500 de kilometri nord de Rostov.

Alleged video of Wagner column driving through military checkpoint. *NOT CONFIRMED* pic.twitter.com/EyeUtdR0yn — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) June 24, 2023

Mercenarii Wagner, prima ciocnire cu armata regulată

Şeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat că unităţile sale au fost atacate de un elicopter, pe o autostradă, şi a ameninţat că „va distruge totul” în drum, după cum scrie CNN. Acesta nu a dat detalii despre locul exact în care se aflau unitățile.

„Una dintre trupele de asalt a fost atacată de elicoptere. Unităţile Wagner sunt intacte, elicopterul este distrus şi arde în pădure. O vom lua ca o ameninţare şi vom distruge totul în jurul nostru”, a declarat Prigojin, într-un mesaj audio pe canalul său de Telegram.

Oligarhul rus a mai spus că unităţile sale sunt „gata să moară” și a invocat poporul rus care ar trebui eliberat.

„Pentru că murim pentru poporul rus, care trebuie eliberat de aceşti oameni care atacă populaţia civilă, pe care tocmai au atacat-o din elicoptere, la Rostov”, a susţinut el.

It looks like that Wagner units are preparing to storm the headquarters of the Russian Souther Military district. They definitely control the streets and it appears that resistance is zero. This coup is in full swing.#Rostov #Russia #Coup pic.twitter.com/ywgrW4afbc — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Tensiunile din Rusia au escaladat

Situația din Rusia a devenit din ce în ce mai tensionată, în ultimele ore, după ce Evgheni Prigojin a fost pus sub acuzare la Moscova. Autoritățile ruse l-au informat și pe Vladimir Putin în legătură cu cercetările care îl vizează pe oligarh, potrivit agenţiei ruse oficiale de presă Tass, relatează CNN. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a relatat că Vladimit Putin este la curent cu situaţia şi că „toate măsurile necesare sunt luate”.

Serviciul rus de securitate (FSB) a deschis o anchetă penală şi îl acuză pe şeful grupării paramilitare Wagner de chemare la „rebeliune armată”. Potrivit Tass, Comitetul Naţional rus Antiterorist a anunțat că acuzațiile făcute de Prigojin, care a spus că taberele mercenarilor Wagner ar fi fost bombardate, „nu au niciun fundament”.

Prigojin acuză bombardarea unei tabere Wagner

Prigojin a acuzat armata rusă de atacarea unei tabere Wagner în spatele frontului ucrainean şi de uciderea unui „număr foarte mare” de combatanţi. El a amenințat că va răspunde atacurilor în spatele cărora l-a indicat pe ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu.

„Comitetul Comandamentelor grupării Wagner a decis că cei care au responsabilitatea militară a ţării trebuie să fie opriţi (…) Suntem 25.000 şi vom stabili de ce domneşte haosul în ţară (…). Rezervele noastre strategice sunt toată armata şi toată ţara”, a anunţat el.

El a cerut cele apoi „tuturor celor care vor să ni se alăture”, pentru a „pune capăt dezordinii”, subliniind că vrea să desfășoare un „marş al dreptăţii” şi nu o „lovitură de stat militară”.