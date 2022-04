Rusia folosește bombe cu fosfor alb în război. Noi atacuri în Mariupol. Comandantul brigăzii 36 de pușcași marini cere „extracția” militarilor și civililor. VIDEO/UPDATE

UPDATE 10: Comandantul brigăzii 36 de pușcași marini din Ucraina, blocată în Mariupol, a solicitat liderilor internaționali din domeniul diplomatic să efectueze o procedură de „extracție” a militarilor și civililor, asemănătoarea celei de la Dunkerque.

„De 62 de zile luptăm în încercuire totală. Acum, suntem localizați teritorial la uzina Azovstal. Ne îndeplinim sarcinile împreună cu unitățile Regimentului Azov și cu alte unități care au fost încercuite. (…)

În grupul nostru, există peste 600 de băieți răniți de diferite grade de gravitate. Ei au nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Nu există condiții adecvate, nu există medicamente, nu există personal care să îi ajute.

Există, de asemenea, răniți civili, pe care îi ajutăm cât de mult putem. Sute de civili, zeci de copii, multe persoane cu dizabilități și bătrâni sunt alături de noi”, a explicat comandantul brigăzii 36 de pușcași marini din Ucraina, Volynsky.

UPDATE 9: O lovitură militară rusă a provocat pagube „semnificative” la un spital regional din orașul Severodonețk din estul Ucrainei, arată o înregistrare video publicată de administrația regională din Luhansk.

Videoclipul începe cu scene ale unor ferestre aruncate în aer în scara unui spital. Pe măsură ce persoana care filmează urcă scările, se văd mai multe resturi și pagube, inclusiv o ușă smulsă din balamale.

După ce iese din casa scării, se vede o încâlceală de metal, gips-carton și resturi în afara unei camere de spital. Într-o cameră, ferestrele au fost aruncate în aer; în camera alăturată lipsește un perete întreg – există o gaură mare în clădire.

În josul unui hol, se văd mai multe moloz împrăștiate în jurul paturilor de spital.

Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale din Luhansk, a declarat că o femeie a fost ucisă în atacul militar. Informația nu a putut fi verificată în mod independent.

„Rușii știau că spitalul nu era liber și că existau pacienți cu diferite afecțiuni care erau tratați de medici”, a declarat Hayday. „Nici măcar asta nu i-a oprit. De fapt, ortacii au vrut să îi omoare pe răniți și pe cei care încercau să îi ajute pe acești localnici să supraviețuiască, pe medicii lor”.

Ucrainenii se referă frecvent la soldații ruși cu apelativul peiorativ „orci”, comparându-i cu armata antagonistă din cartea „Stăpânul inelelor” a lui J.R.R. Tolkien.

Hayday a declarat că au mai rămas doar două spitale funcționale în regiunea Luhansk: acesta din Severodonetsk și un altul în orașul vecin Lysychansk.

UPDATE 8: Elveția adoptă ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Noile măsuri includ un embargo asupra cărbunelui și sancțiuni financiare suplimentare, cu efect imediat. Conform noilor sancțiuni, întreprinderile sau cetățenii ruși nu vor mai putea înregistra trusturi în Elveția.

UPDATE 7: Serviciile de informații din Ucraina: Ocupanții ruși plănuiesc un turneu de presă propagandistic în Mariupol.

Turneul pentru jurnaliștii din presa „loială”, inclusiv cea occidentală, ar putea prezenta martori falși pentru a pune pe seama militarilor ucraineni uciderea civililor și bombardamentele din orașul asediat.

UPDATE 6: Atacul asupra clădirii Ministerului Securității de Stat din Tiraspol, de pe data de 25 aprilie.

"The First Pridnestrovian Channel" published a video of the attack on the building of the Ministry of State Security in #Tiraspol on April 25. pic.twitter.com/jKB5pgRJcK

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022