Miercuri, Kremlinul a reacționat la o declarație controversată a președintelui american Joe Biden, care a afirmat că Rusia are doararme nucleare și petrol. Moscova a răspuns că această afirmaţie este deplasată și denotă o lipsă de cunoștințe despre țară. Biden a făcut comentariul marți, în timpul unui discurs în care a avertizat că este din ce în ce mai probabil ca Statele Unite să „ajungă într-un adevărat război armat cu o putere majoră” în urma unui atac cibernetic la scară largă împotriva țării sale.

Biden s-a lăudat că serviciile de informații americane sunt superioare celor ruseşti și a afirmat că Putin are „o problemă reală”. Potrivit lui Biden, șeful Kremlinului „stă în fruntea unei economii care are arme nucleare și puțuri de petrol și nimic altceva. Nimic mai mult. Economia sa este, ce? A opta cea mai mică din lume acum, cea mai mare din lume? Știe că are probleme, ceea ce îl face și mai periculos, după părerea mea”, a spus Biden.

Biden este acuzat că vrea să facă o impresie bună

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că se pare că Biden și-a adaptat mesajul la comunitatea de informații a țării sale pentru a face o impresie bună. Peskov a adăugat că Statele Unite sunt un adversar al Rusiei, chiar dacă se fac eforturi pentru normalizarea legăturilor. De fapt, oficiali înalți ai Statelor Unite și ai Rusiei au început miercuri discuții despre stabilitatea nucleară strategică.

De asemenea, Peskov a respins acuzațiile lui Biden potrivit cărora Rusia se amestecă deja în alegerile de la jumătatea perioadei din 2022 ale Americii. Biden spusese: „Nimeni nu ar trebui să fie surprins că Rusia caută dezinformare pentru alegerile din 2022. Cred că este un foarte bun memento, totuși, că Rusia face încă acest lucru și că nimic nu a descurajat-o încă”.