Rusia a fost lovită pe teritoriul singurului său aliat european. Avion estimat la 500 de milioane de dolari distrus de partizani

Un avion militar rusesc de supraveghere A-50 a fost avariat într-un atac cu drone la baza aeriană Machulishchy de lângă Minsk, capitatala Belarus. Atacul a fost revendicat de partizanii care se opun regimului condus de Aleksandr Lukașenko, conform opoziției aflate în exil.

Avionul de supraveghere a fost lovit în contextul creșterii nivelului de cooperare dintre Rusia și Belarus. Conform unor documente interne, confirmate chiar de Aleksandr Lukașenko, într-o declarație de presă, cele două state ar urma să se unească până în 2030.

„Au fost drone. Participanții la operațiune sunt belaruși. Ei sunt acum în siguranță, în afara țării. Aceasta este cea mai reușită diversiune de la începutul anului 2022”, a firmat Alexandr Azarov, liderul organizației antiguvernamentale belaruse BYPOL.

El a postat anunțul pe canalul Telegram a organizației, de unde a fost preluată de organizația media Belsat, cu sediul în Polonia. BYPOL este o organizație formată din foști ofițeri de poliție care susțin politicienii din opoziție și a fost catalogată, la Minsk, drept „teroristă”. De asemenea, Belsat este un canal media care transmite informații din Belarus, catalogat drept extremist de regimul Lukașenko.

Conform informațiilor confirmate de Franak Viacorka, unul dintre principalii consilieri ai liderei opoziției, Svetlana Tihanovskaia, atacul a fost provocat de doi belaruși care au folosit drone.

„Partizanii (…) au confirmat succesul unei operaţiuni speciale care vizează aruncarea în aer a unui avion rusesc rar pe aerodromul Maciulişci, lângă Minsk”, a confirmat atacul, pe Twitter, Franak Viacorka.

Viacorka nu a menţionat despre ce avion este vorba, precizând doar costul acestuia, 330 de milioane de euro. Potrivit presei apropiate de opoziţie, este vorba despre un avion de supraveghere şi comandă A-50. Nu a fost posibilă verificarea independentă a operațiunii, iar autoritățile din Rusia și Belarus nu au făcut declarații cu privire la presupusul atac, conform Reuters.

GLORY TO BELARUSIAN PARTISANS!

Partisans from the „Pieramoha” (Victory) plan confirmed a successful special operation to blow up a rare Russian plane at the airfield in Machulishchy near Minsk. This is the most successful diversion since the beginning of 2022. pic.twitter.com/4Q6UmmvylT

