Ruptură totală între Cătălin Zmărăndescu și fiul său cel mare: Sunt convins că nu ne mai putem împăca vreodată

Fiul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu spune că nu mai ține legătura cu tatăl său și că nici măcar nu își cunoaște cei doi frați vitregi, copiii pe care luptătorul îi are împreună cu Luiza, actuala sa soție.

Ruptură totală

Mihai Zmărăndescu susține că noua soția a tatălui său a fost cea care nu l-a dorit aproape. Tânărul spune că nu mai vorbește cu tatăl său și că nici nu este interesat să aibă o relație mai apropiată cu acesta în viitor.

„Nu cred că mai e cazul să păstrăm legătura. Sunt convins că nu ne mai putem împăca vreodată. Când a fost ea gravidă (n.r. Luiza), am avut un meci în Anglia. Atunci am avut o discuție cu el și mi-a spus: Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza.

Un bărbat trebuie să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, toți copiii trebuie să facă parte din familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. El nu a făcut acest lucru“, a spus Mihai Zmărăndescu.

I-a împrumutat bani

Tânărul susține și că și-a împrumutat tatăl cu bani atunci când acesta a avut nevoie, dar Cătălin Zmărăndescu nu i-a mai dat niciodată înapoi. Nu a vrut să spună însă despre ce sumă este vorba.

„Nu mai am nevoie de ei. Pentru mine, în momentul de față suma este mică. Pentru el probabil este o sumă mare, dacă n-a putut să mi-o dea înapoi“, a mai spus Mihai Zmărăndescu, potrivit cancan.ro.

O altă variantă

Cătălin Zmărădescu spune însă că fiul lui cel mare a fost cel care a vrut să rupă legătura cu el și nu l-a mai căutat. Nici cu fiica sa din prima căsnicie nu are o relație apropiată.

„Nu eu i-am renegat. Relația dintre mine și Mihai el a rupt-o, nu eu, despre asta e vorba. Alexandra a fost crescută mai mult de mama ei, nu am niciun fel de pretenție de la ea. Mihai a fost cu mine la Londra și a fugit de la mine, când lucrurile mergeau foarte bine.

N-am să pot să înțeleg vreodată ce l-a determinat să rupă legătura cu mine, să arunce cu noroi în mine și să monetizeze chestia asta. Singurele lui momente de glorie pe rețelele de socializare sunt când postează cu mine. Eu niciodată nu o să-i răspund“, a spus Cătălin Zmărăndescu.