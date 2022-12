De ce s-a certat Cătălin Zmărăndescu cu copiii lui. Sportivul a explicat ce s-a întâmplat între ei. „Nu eu i-am renegat”

Multă vreme s-a speculat că sportivul și-a renegat copiii din prima căsnicie, dar realitatea ar fi fost alta. Cătălin Zmărădescu a povestit că fiul lui cel mare a vrut să rupă legătura cu el și că a aruncat cu cuvinte urâte fără motiv.

El a mai declarat că Mihai, fiul cel mare, nu l-a mai căutat și că nu mai are așteptări nici de la fata lui, Alexandra.„Nu eu i-am renegat. Relația dintre mine și Mihai el a rupt-o, nu eu, despre asta e vorba. Alexandra a fost crescută mai mult de mama ei, nu am niciun fel de pretenție de la ea. Mihai a fost cu mine la Londra, a fugit de la Londra, s-a întors la Londra, a fugit iar de la mine, când lucrurile mergeau foarte bine. Mihai a fost la un pas să fie partener cu mine în clubul pe care îl am acum. (n.r. – Care a fost problema?) Că nu există în Târgoviște (…) și ce să caute el în Târgoviște, asta a fost ultima mea discuție cu el.

După care, și-a luat viața în mâini, a mai făcut 4 sau 5 meciuri, unde a mâncat bătaie, deși el venea după o serie de 10 meciuri câștigate alături de mine. N-am să pot să înțeleg vreodată ce l-a determinat să rupă legătura cu mine, faptul că după acest lucru a început să arunce cu noroi în mine și să monetizeze chestia asta spune un singur lucru, vă las pe voi să spuneți în ce categorie se încadrează el”, a explicat Cătălin Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu, despre fiul cel mare

Sportivul a mai declarat că fiul cel mare se folosește de numele lui pentru a avea faimă. Zmărăndescu a mărturisit că nu îi înțelege atitudinea din ultima vreme.

Și a continuat: „Singurele lui momente de glorie pe rețelele de socializare sunt când postează cu mine, eu niciodată nu o să-i răspund.(…) Un lucru va trebui să fie sigur, în viața asta roata se întoarce și îți dă exact ceea ce i-ai dat tu. Știe că nu are dreptate, dar îl las să se dea cu capul de pereți. A avut șansa să vină să se împace cu mine, a preferat să arunce cu noroi.(…) Dacă îți e rușine de numele Zmărăndescu, de ce monetizezi pe numele Zmărăndescu, de ce nu ai renunțat la nume dacă ai spus că ți s-au închis ușile”, a spus Cătălin Zmărăndescu despre cei doi copii din prima căsătorie, kanald.ro.