Ruptură total neașteptată înainte de sărbători: Nicoleta Luciu și Zslot Cergo își spun adio

Nicoleta Luciu şi Zsolt Cergo urmează să își spună adio. Vedeta părea mai fericită ca niciodată lângă soțul ei și cei 4 copii, ba chiar a trecut și peste greșelile făcute de acesta în trecut. Cel mai longeviv cuplu din showbiz divorțează. Apropiații au declarat că cei doi vor merge la notar.

Nicoleta Luciu a renunțat la București și la lumina reflectoarelor pentru o viață liniștită de familie. Aceasta s-a mutat la Miercurea Ciuc, locul în care Zsolt avea afacerile. Vedeta a arătat de mai multe ori că este o mămică și o soție model, ba chiar l-a iertat pe soțul ei de fiecare dată când a călcat strâmb.

Divorțează înainte de sărbători

Apropiații cuplului au mărturisit că cei doi vor merge la notar pentru a se separa și nu vor face un mare scandal. În trecut, Nicoleta Luciu a mai vrut să divorțeze de Zsolt după ce a înșelat-o cu o cunoscută antrenoare de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen. Acesta a reușit să o împace repede și i-a garantat că se va schimba.

Nicoleta Luciu a răbufnit după ce apropiații ei au zis că divorțează de Zsolt! Ba chiar mai mult, vedeta nu înțelege cum a putut să treacă cuiva prin cap așa ceva.

„Nu divorțez. Nu este adevărat!”, a declarat Nicoleta Luciu.

Soțul actriței s-a arătat uimit de cele auzite și a ținut să clarifice situația.

„Nu e adevărat! Unde a apărut prostia asta? Nici vorbă să divorțăm. E o prostie. Nu divorțăm!”, a declarat omul de afaceri Zsolt Csergo.

„E foarte, foarte important ca lucrurile să decurgă frumos şi normal într-un cuplu. Fetele bune au gura mai mică( şi credeţi-mă că o să fie bine. Niciodată să nu vă certaţi cu soţii. Daţi-le dreptate când au draci şi gata. (…)

La noi e invers. El e foarte calm, eu sunt mai agitată pentru că stând de dimineaţă până seara cu copiii am super energie şi câteodată mă mai şi enervez şi primul care-mi iese în cale de multe ori e el”declara

Nicoleta Luciu în urma cu ceva vreme.

Vedeta a renunțat la toată viața ei din București și și-a dat demisia din televiziune. Aceasta a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe din telenovelele românești și una dintre cele mai plăcute prezențe din emisiuni.

„Când am debutat noi se câştigau foarte mulţi bani. Acum nu mai ştiu preţurile, dar ştiu că la vremea respectivă generaţia de aur făcea foarte mulţi bani la vremea respectivă. Şi asta pentru că erau foarte multe job-uri şi… puţine modele. (…)

Crăiasa Zăpezii, am încheiat practic şi prezentarea, dar să ştii că am avut emoţii. Nu ştiu de ce. În mod normal n-ar fi trebuit să am, dar uite că am avut. (…) Nu m-am plâns niciodată pentru că îmi place ceea ce am făcut, n-am regretat niciun moment al vieţii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adică am încercat toate meseriile care puteau fi încercate în showbiz, le-am făcut cu plăcere, cu drag”, a spus Nicoleta Luciu, potrivit spynewss.ro