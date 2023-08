Rucsac cu 15.000 de euro, uitat într-o brutărie. Ce s-a întâmplat cu banii

Rucsac cu 15.000 de euro, uitat într-o brutărie. În Liguria, doi turiști străini au uitat într-o brutărie un rucsac cu 15.000 de euro.

Un soț și o soție, ambii olandezi, au pățit o istorie tristă, dar cu final fericit. Laura Bracco, vânzătoare la o brutărie, a fost martorul întregii povești. În vârstă de 49 de ani, căsătorită, aceasta a discutat îndelung cu cei doi turiști. I-a găsit imediat simpatici pe olandezii de 70 de ani.

„Au intrat să cumpere ceva, focaccia și produse de patiserie, iar noi am început să discutăm despre asta. Erau curioși și interesați de tot, de bucătăria locală, de mediu, de istorie, de traseele culturale și gastronomice…’.

Când au plecat – trecuse aproximativ o jumătate de oră – Laura și-a dat seama că au uitat un rucsac. „L-am deschis, dar numai pentru a vedea dacă înăuntru se aflau documente care să poată fi folosite pentru a-i identifica. În afară de portofel, mai erau un telefon mobil, ochelari și un plic galben, pe care Laura nu l-a deschis.

„De pe acel telefon, din fericire fără cod de blocare, am reușit să îi contactez. Cum? Trivial, datorită ultimului apel din memoria mea: am apăsat pe număr și mi-a răspuns soțul ei”.

Olandezii nu au contenit cu mulțumirile

Când cei doi olandezi s-au întors la brutărie și și=au regăsit rucsacul, au fost în al nouălea cer de bucurie. Au deschis plicul în fața vânzătoarei. Înăuntru se aflau 15.000 de mii de euro. Urmau să fie folosiți pentru lucrări de renovare la casa din Italia. Cei doi olandezi au povestit cum s-a întâmplat totul.

Cum a fost recuperat rucsacul

‘Ieri am făcut un tur în Taggia’, au spus ei simplu, ‘și am dat peste o brutărie în piața principală, unde o vânzătoare amabilă și simpatică ne-a arătat cu răbdare produsele tipice, povestindu-ne istoria lor, indicându-ne și ce am putea vizita și povestindu-ne despre originea sărbătorilor Sfântului Benedict și a Mariei Magdalena.

Apoi am plecat. După o jumătate de oră, a venit un telefon care ne-a anunțat că ne lăsasem rucsacurile în magazin. Vrem să mulțumim public acestei doamne oneste și amabile, ne vom întoarce cu siguranță la acea brutărie”.

Povestea a fost preluată de presa din Liguria și a devenit virală. „M-au sunat ziarele, posturile de radio și de televiziune… pe bune: nu mă așteptam la toate astea”, mai spune Laura, potrivit corriere.it