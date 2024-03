Monden Roxana Nemeș, pregătită să devină mamă. Deja s-a ocupat de tot







Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, s-au mutat într-o vilă de lux, unde au pregătit deja camera bebelușului. Fosta concurentă de la „Survivor România” a declarat că își dorește foarte mult să aibă doi copii, dar că momentan nu este însărcinată.

Roxana Nemeș a pregătit camera bebelușului

Cântăreața a început deja să pregătească locul în care copilul va dormi și a ales un mobilier în nuanțe de gri, pentru a se potrivi și pentru fetiță, dar și pentru băiețel. „Aș vrea și băiat, și fată. Dacă se poate să fie mai mare băiatul și fata mai mică. Am făcut și dormitorul copilului, pentru doi, de fapt, cu mobilă, cu tot. Am făcut totul gri, nu știm ce va fi. Și dressingul l-am făcut”, a dezvăluit Roxana Nemeș recent, în cadrul unui interviu de tip podcast, potrivit spynews.ro.

Așteaptă cu nerăbdare să devină mamă

Artista a mai spus că așteaptă cu nerăbdare să devină mamă, dar că nu știe când se va întâmpla asta. „Încă nu sunt mamă, dar punându-mă în situația de a fi mamă trebuie să te gândești cumva la tine. Abia îl aștept, abia îl așteptăm”, a mai adăugat solista.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în 2021, după ce au format un cuplu mai mulți ani. Între ei există o diferentă de vârstă de 11 ani între ei, dar se pare că relația lor merge foarte bine. Cântăreața a spus că a știut din prima clipă în care l-a văzut pe soțul ei că el este alesul. Artista a mai declarat că a luptat foarte mult pentru această relație.

Roxana Nemeș, despre Călin Hagima

„În momentul în care l-am luat în brațe am simțit că el e bărbatul meu. Nu am simțit în viața mea chestia asta!”, i-a povestit artista lui Jorge.Te-ai așezat în spatele lui și l-ai luat în brațe?”, a întrebat-o prezentatorul TV. „A, păi, na, să nu cad! Eu în momentul ăla am zis, eu în mintea mea, am spus: El e bărbatul meu! Nu pot să-ți explic! Nu pot! Nu pot și ne-am căsătorit după ani de zile, dar eu am simțit în toți anii ăștia, indiferent că au fost «in and out» și așa mai departe, că el e. Noi am luptat amândoi foarte mult pentru familia asta pentru că, nu știu, oricine, orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu știam clar, eu am simțit că el e!”