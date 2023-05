Rotativa la guvernare este o responsabilitate pentru țară. Mesajul lui Nicolae Ciucă pentru PNL, la întâlnirea de la Vila Lac. Surse

Conducerea PNL s-a întrunit într-o ședință pentru a stabili ultimele detalii în legătură cu rotativa la guvernare. În acest context, conform unor surse politice din rândul participanților la ședință, Nicolae Ciucă le-a transmis colegilor săi că trebuie să se gândească la cetățenii României, mai întâi, la așteptările acestora, și mai apoi la interesele PNL.

Nicolae Ciucă și-a încurajat colegii de partid să privească rotativa, programată pentru finalul lunii ca pe o responsabilitate față de țară. El a spus că publicul nu este interesat dacă PNL și PSD schimbă două ministere, ci dacă există un proiect de țară.

„Ce vrem sa facem? Intrăm într-un proiect de țară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam sa luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu? Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe”, a mai spus Nicolae Ciucă, conform surselor politice.

Nicolae Ciucă laudă rezultatele guvernării

În acest context, Nicolae Ciucă a precizat că guvernarea pe care a condus-o a avut rezultate bune, chiar dacă s-au făcut greșeli. El le-a transmis liberalilor participanți la discuție că, în parteneriat cu PSD, a reușit să evite criza și să recâștige credibilitatea în fața partenerilor externi.

„De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi”, a mai spus Nicolae Ciucă, conform surselor politice.