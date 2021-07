Susținerea proiectului Roșia Montană la UNESCO, pentru introducerea în Patrimoniul Mondial Cultural și Natural pare să fi devenit o afacere electorală internă a PNL. Premierul Florin Cîțu a propus, în ședința Coaliției de Guvernare din 28 iunie, retragerea dosarului Roșia Montană de la UNESCO. Solicitarea sa a întâmpinat opoziția celor doi co-președinți USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

Inițiativa premierului Florin Cîțu are legătură, potrivit unor surse politice, citate de ziare.com, cu alegerile interne din PNL. El ar fi primit această cerere din partea președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. A fost condiția pe care liberalul maramureșean a pus-o pentru a-l susține pe Cîțu la șefia partidului.

Potrivit sursei citate, Ionel Bogdan a fost coleg de școală și a fost cununat de un om de afaceri din Baia Mare, Radu Negulescu, partener al controversatului milionar Frank Timiș. Acesta din urmă este interesat direct ca proiectul Roșia Montană să nu fie introdus în patrimoniul UNESCO.

Companiile lui Frank Timiș dețin în concesiune perimetre aurifere din România, între care și în zona Roșia Montană.

Relațiile dintre Ionel Bogdan, Radu Negulescu și Frank Timiș

Ionel Bogdan a fost coleg de școală cu Radu Negulescu. Mai apoi el a lucrat pentru acesta, ca angajat la una dintre firmele sale, după care i-a devenit partener de afaceri. Și, cum se întâmplă în astfel de cazuri, Ionel Bogdan a apelat la Radu Negulescu pentru a-i deveni naș de cununie, alături de Dan Mihalache, fost consilier al președintelui Klaus Iohannis și fost ambasador la Londra.

Pe de altă parte, Radu Negulescu este asociat într-o firmă cu Frank Timiș, omul care a inițiat proiectul de exploatare de la Roșia Montană. Mai exact, Frank Timiș a ajuns să dețină 22% din acțiunile Trencadis, firmă fondată de Radu Negulescu. Compania este specializată în furnizarea de soluții și servicii de integrare IT.

Frank Timiș are interesul exploatarea minieră de la Roșia Montană să continue, iar sit-ul să nu intre sub protecția UNESCO. Așa, se pare, conform surselor ziare.com, Ionel Bogdan, coleg de partid cu Florin Citu a ajuns să intervină pentru retragerea dosarului din procedura de acreditare.

Acționarii firmei Trencadis

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, acționarul majoritar la Trencadis Corp SRL este firma Alexander N. Capital Management din Baia Mare, reprezentată de Radu Negulescu, care deține 63,95%

Pe lângă aceasta un procent de 22,48% din participații sunt deținute de un off-shore din Insulele Cayman, First Investments Holdings Ltd. Această companie îl are ca reprezentant pe Frank Timiș.

Restul acțiunilor se află în posesia lui Carlo Robert Burci, fiul omului de afaceri Cristi Burci, patronul Adevărul și al Prima TV (9,69%) și Mihaela Maria Moldovan, 33 de ani, din Baia Mare, cu 3,88%.

Tatăl lui Carlo Burci este Cristi Burci, ex-patronul Prima Tv și Adevărul, considerat un om de afaceri apropiat de PSD, dar care cultivă relații transpartinice. A fost unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri pe lângă fostul premier, Viorica Dancila.