Ronnie O’Sullivan, cel mai titrat jucator de snooker din lume, revine in Romania pe 5 octombrie de la ora 19:00 la Circul Metropolitan Bucuresti pentru un eveniment unicat. Ronnie, campion mondial, va juca la Bucuresti un meci cu multipla campioana mondiala: Reanne Evans.

De asemenea, doi jucatori romani vor avea sansa sa joace cate un frame cu Ronnie O’Sullivan. Meciul nu va fi televizat asa ca organizatorii vor oferi spectatorilor doua evenimente unice: unul de la ora 13:00 si altul la ora 19:00.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

VIP – 660 lei

Categoria 1 – 460 lei

Categoria 2 – 360 lei

Categoria 3 – 260 lei

Se pun in vanzare si doar 50 de pachete speciale Suplimente Meet & Greet. Acestea sunt valabile doar cu bilet deja cumparat si asigura intalnire si poza cu Ronnie O’Sullivan si un cadou. Informatii despre locatia si ora unde are loc intalnirea cu Ronnie O’Sullivan veti primi pe e-mail / sms cu cateva zile inainte de eveniment.

La pretul tuturor biletelor si suplimentelor se adauga comisionul de procesare de 5% + TVA

