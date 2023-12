Ronnie O’Sullivan face istorie în snooker. „Racheta”, al optulea titlu de campion al Marii Britanii

O’Sullivan devine cel mai tânăr și cel mai vârstnic câștigător al acestei prestigioase competiții și ridică trofeul la 30 de ani după ce l-a câștigat pentru prima dată când avea 17 ani. Ronnie O’Sullivan și-a asigurat al optulea titlu de campion al Marii Britanii, un record, prin victoria cu 10-7 în fața lui Ding Junhui la York.

Ronnie O’Sullivan și prietenul său apropiat Ding au oferit suporterilor din Barbican Centre câteva momente de snooker uluitor, dar, în cele din urmă, britanicul s-a dovedit pur și simplu prea puternic pentru adversarul său și și-a adjudecat cel de-al 40-lea titlu de campion.

Prin victoria sa, care vine la 30 de ani de la primul său triumf pe când avea 17 ani, O’Sullivan devine cel mai tânăr și cel mai bătrân câștigător al acestei prestigioase competiții. De asemenea, el va fi mai bogat cu 250.000 de lire un cadou perfect înaintea aniversării.

„Fiecare turneu pe care îl câștig îmi face o mare plăcere. În această seară a trebuit doar să ies în seara asta și să am un cap bun. M-am gândit că, dacă voi pierde, trebuie să îl fac pe Ding să o merite. Este un public numeros aici, am vrut să le dau ce merită. Am dat tot ce am avut mai bun. Mă tot bat cu pumnul în piept din cauza vârstei, mă tot gândesc că la un moment dat se va opri. Dar voi continua până când vor cădea roțile”, a declarat O’Sullivan.

Ding a revenit pentru a produce un scor de 4-4 la finalul sesiunii de după-amiază, după ce a fost condusă cu 3-1 în finală. Momentul s-a schimbat după reluare, O’Sullivan punând capăt unei serii de 421 de puncte fără replică din partea lui Ding pentru a prelua inițiativa în frame-ul al nouălea, făcând 5-4 cu un break impresionant de 84.

Publicul de la Barbican a avut parte de un spectacol inedit. O’Sullivan și-a construit un avans de 25 de puncte în frame-ul 11, dar a dat semne de oboseală după ce a ratat un roșu în colțul stâng. În cele din urmă nu a contat, deoarece Ding a ratat o lovitură, cedând o oportunitate de a fura frame-ul și O’Sullivan a trecut din nou în avantaj, informează Eurosport.

