La mai bine de un deceniu de la retragerea din activitate, legendarul fotbalist brazilian Ronaldinho este pregătit să îmbrace din nou echipamentul de joc. Fostul câștigător al Balonului de Aur va evolua într-o partidă oficială din a treia divizie a campionatului italian, evenimentul fiind programat pentru luna viitoare, conform gazzetta.it.

Fostul internațional brazilian a semnat în mod surprinzător cu gruparea Ravenna încă din luna iunie. Ajuns la vârsta de 46 de ani, el nu a bifat până acum nicio apariție pe teren pentru echipa din Serie C.

Reprezentanții clubului au pus însă capăt speculațiilor și au anunțat oficial că jucătorul care a activat ultima dată la nivel profesionist în 2015, pentru Fluminense, va debuta pe 15 noiembrie, chiar în derby-ul local împotriva celor de la Forlì.

„Este un eveniment care va îndrepta privirile întregii lumi către stadionul Bruno Benelli”, a transmis clubul Ravenna într-un comunicat.

„Întreaga lume a fotbalului a crezut că este prea frumos ca să fie adevărat. Acum, însă, putem confirma oficial o revenire spectaculoasă: revenirea magiei, a zâmbetului şi a unui talent care a cucerit generaţii de fani, indiferent de echipa sau de culorile pe care le susţin.”

Ravenna este controlată de omul de afaceri Ignazio Cipriani, membru al cunoscutei familii care deține brandul internațional de restaurante Cipriani. Conducătorul echipei a mărturisit că își dorește ca ultimul gol din cariera impresionantă a lui Ronaldinho să fie marcat în tricoul formației italiene.

Starul brazilian a fost prezentat oficial suporterilor la finalul verii, în cadrul unui eveniment spectaculos desfășurat pe plajă.

„De la anunţul făcut la Miami… până la primirea călduroasă din partea fanilor de pe plaja din Marina di Ravenna, aşteptările au crescut, alimentate de un amestec de entuziasm, curiozitate şi neîncredere”, a declarat Ravenna.

„Viziunea preşedintelui Cipriani, care a aprins imaginaţia fanilor şi a stârnit dezbateri mult dincolo de graniţele Italiei, are acum o dată concretă. Ronaldinho va juca la Benelli, deschizând un nou capitol într-o poveste care nu încetează să surprindă.”

Aceasta reprezintă a doua etapă din cariera brazilianului în Italia, după perioada petrecută la AC Milan între 2008 și 2011. De-a lungul anilor, el a mai îmbrăcat tricoul unor echipe uriașe precum Paris Saint-Germain și FC Barcelona. Palmaresul său include trofeul Cupei Mondiale, cucerit cu naționala Braziliei în 2002, dar și Balonul de Aur, obținut în 2005.

„Există fotbalişti care sunt amintiţi pentru trofeele câştigate, iar alţii şi pentru sentimentele pe care le-au stârnit în oameni”, a spus Ravenna. „Ronaldinho face parte din acea categorie rară de campioni capabili să transforme fotbalul în bucurie pură — printr-o mişcare neaşteptată, un moment de geniu creativ, un zâmbet care a unit atât stadioanele, cât şi generaţiile.”

În prezent, Ravenna traversează o formă bună și se află pe poziția a doua în seria sa din Serie C, competiție structurată pe criterii geografice în trei grupe.

Oficialii echipei au încheiat mesajul adresat suporterilor într-o notă plină de entuziasm: „Aşteptarea este aproape de sfârşit. Magia se întoarce pe teren.”