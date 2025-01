Monden Ronald Gavril și Adi Mutu, mai ceva ca Brad Pitt și George Clooney. Ședință foto de senzație







Ronald Gavril și fotbalistul Andrian Mutu au acceptat să fie modele pentru o ședință foto incendiară. Cei doi apar în costume și par să amintească de Brad Pitt și George Clooney.

Ronald Gavril, în costum, cu centură

Campionul și briliantul au făcut o sensiune foto în care apar în costume bărbătești de diferite culori. Cei doi par că sunt complentari, iar imaginile amintesc de cele cu Brad Pitt și George Clooney. Mai ales că parte dintre ele sunt realizate pe un yacht, la fel ca și cele cu cei doi actori. Atât Ronald cât și Adi Mutu par să se fi distrat de minune la ședința foto. Campionul la box a apărut într-una dintre poze cu centura pe care a câștigat-o acum doar câteva luni.

Cert este că amândoi sunt unii dintre cei mai doriți bărbați din România și la fel de luați. Dacă Adi Mutu a reușit să se liniștească în sfârșit alături de Sandra Bachici, Ronald este iubitul Anei Prodan. Cei doi au relație care durează de un an de zile și pare să fie din ce în ce mai serioasă. Asta chiar dacă iubirea dintre ei se întâmplă pe două continente.

Iubire pe două continente

Ronald stă în America, la Las Vegas, acolo unde are și contractul cu Mayweather. Iar Anamaria Prodan stă mai mult prin România unde are tot felul de afaceri și unde copilul ei cel mic studiază. Însă acest lucru nu a fost o barieră în calea iubirii lor, mai ales că impresara are și casă în Las Vegas.

Drept urmare zboară destul de des acolo, iar Ronald vine și el la fel de des în România. Cei doi și-au arătat susținerea unul față de celălalt, iar impresara i-a declarat iubirea în nenumărate rânduri. Cu toate acestea, ocazional, a mai avut câte ceva de împărțit cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf. Mai o pensie alimentară, mai o executare silită, mai o poprire pe conturi. În cele din urmă și acest război dintre cei doi pare că s-a cam sfârșit, nu de alta, dar antrenorul s-a mutat în Africa.