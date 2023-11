Rona Hartner nu și-a îndeplinit ultima dorinţă. Totul a fost în zadar

Rona Hartner a murit a doar 50 de ani și a lăsat multă tristețe în urma ei. În spital, artista a spus că care este ultima ei dorință. Cu toate astea, ea nu a mai apucat să își îndeplinească visul. Vedeta a dorit să scrie o carte despre viața sa, dar nu a reușit din cauză că nu a avut suficiente posibilități materiale.

„Practic la ora actuală nu am surse de venituri, pentru că s-au anulat concerte, dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele, să scriu poveștile mele pe care mulți vor să le asculte, pentru că următoarele 4-5 luni nu pot urca pe scenă”, a declarat Rona Hartner, pentru Ciao.ro.

Rona Hartner a mai avut o dorință

Rona a mai dorit să termine discul „Eternity”, la care lucra de multă vreme, dar nu a mai apucat. Înainte să moară, artista a spus că nu va renunța la planurile sale indiferent de situație.

„Vreau sa nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acest album. Am să îl fac chiar dacă nu știu dacă mă voi mai ține pe picioare”, declarase artista, pe 21 septembrie, când a publicat coperta albumului său. „Aceasta este coperta pentru situl Hello Asso pe care voi deschide Co producția cu voi a discului Eternity”.

A simțit că va muri

Ea ar fi avut un vis ciudat în care și-ar fi prevestit moartea. Se pare că în visul său, tatăl ei, din lumea de dincolo, a chemat-o la ceruri. „Haide, fata mea!”, au fost cuvintele lui.

Rona a spus că în acele clipe , Iisus Hristos i-ar fi apărut și el în vis și i-ar fi spus: „Și dacă nu vreau să te vindec?”. După ce s-a trezit a rostit o rugăciune profundă, amintindu-și de un Psalm care exprimă ideea că iubirea divină este mai importantă decât viața însăși.

Ce spun apropiații Ronei Hartner

În urmă cu doar câteva ore, apropiații artistei au transmis un mesaj emoționant. Ei au declarat că solista se supăra rar și că era foarte zâmbitoare. Aceștia au mai spus că Rona este un adult cu suflet de copil și că va rămâne în inimile lor.

„Se supăra rar, era toată lumină și zâmbet și bucurie. Și așa va rămâne! Lumină, și zâmbet și bucurie! Chiar dacă a plecat puțin să se odihnească Rona rămâne aici. Mereu o voi povesti frumos, cu bucurie. Mereu îmi voi aduce aminte de râsul ei puternic, de hainele colorate, de felul ei curajos de a fi, de muzică, de lumina și iubirea ce o făcea să fie Ea. Zbor lin spre lumină, fată dragă! Rămâi parte din lumea mea mereu!”, au spus apropiații Ronei.