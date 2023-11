Ce se întâmplă cu fiica regretatei artiste Rona Hartner. Cu cine va locui adolescenta rămasă fără mamă

Rona Hartner a decedat la doar 50 de ani după o luptă grea dusă cu una din cele mai necruțătoare boli: cancerul. În aceste condiții, fanii s-au întrebat cine va avea grijă de fata regretatei artiste.

Fiica artistei Rona Hartner va rămâne în grija familiei

Rinda Harner, sora Ronei a dezvăluit cine se va ocupa de creșterea Ritei. Aflată la vârsta adolescenței fata artistei va rămâne în grija familiei care se va ocupa ca adolescentei să nu-i lipsească nimic.

„Rona a făcut tot ceea ce a făcut pentru fata ei. Noi o să ne străduim să o acompaniem în perioada asta dificilă și mai ales după ce o să se termine și înmormântarea atunci știm că vor ieși emoțiile la suprafață dar o să fim alături de ea. O să fim alături de ea. Nimeni nu o va putea înlocui pe mama ei. Vom face tot ce putem să îi alinăm suferință și pierderea mamei. Fata vrea să rămână aici, în Franța, unde s-a născut și are prieteni”, a declarat Rinda Hartner.

„A zâmbit înaintea morții”

Rinda Hartner a vorbit și despre ultimele clipe de viață a actriței. Înainte de a trece în neființă actrița s-a luminat și a zâmbit pentru ultima oară.

„Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Ieri dimineață după ce au venit asistentele să îi schimbe medicamentele și să vadă dacă e bine, eu m-am dus să iau o cafea. Ea știa că sunt acolo și i-am zis: Așteaptă-mă. Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a mai povestit Rinda Hartner.

Rona Hartner: „I-am semnat lui Dumnezeu un cec în alb”

În ultimul interviu pe care Rona Hartner l-a dat pentru Kanal D, artista a mărturisit că și-a pus viața în mâinile lui Dumnezeu. Ceva ce ea numit „un cec în alb semnat lui Dumnezeu”. Rona Hartner a dezvăluit că a avut un vis în care Iisus Hristos a întrebat-o ce va face dacă Mântuitorul nu o va mai vindeca de cancer. Fără să ezite Rona i-ar fi răspuns ”Facă-se voia Ta”.