Rona Hartner, în luptă contracronometru cu un diagnostic crunt. Actrița și cântăreața Rona Hartner trece acum printr-o mare cumpănă a vieții. Actrița de 50 de ani este internată în spital de o săptămână și face chimioterapie. Medicii au diagnosticat-o cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. Contactată de Click!, artista a precizat că tratamentul pe care trebuie să îl urmeze se întinde pe durata a patru luni.

Carismatica artistă este greu încercată de viață. După ce în 2019, a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, reușind să se vindece, boala i-a recidivat. Rona se află internată în spital de o săptămână, unde face chimioterapie.

În ultimele două luni, actrița tușea foarte des. A mers la un control medical, în Franța, unde medicii de acolo nu i-au descoperit absolut nimic. A venit în România, iar un pneumolog i-a descoperit o pneumonie atipică. Din păcate, în urma unor investigații mai complexe, vedeta a fost diagnosticată cu cancer la plămâni.

Pentru că are o legătură foarte apropiată cu fanii săi, Rona le-a povestit, în mediul online, drama cu care se confruntă. Din cauza bolii a rămas fără proiecte și fără bani.

„Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta.