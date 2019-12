Laura Augustin este polițista din Ulmeni care te bate și dacă nu are armă. Sau, mai bine, e tipa aia în uniformă cu care nu ai timp să vrei să te bați că deja te-a dus la secție. În total are 70 de medalii la Judo și Ju-Jitsu, e mai mereu recompensată cu aur, atunci când nu e cu locul suprem, sigur ia argint sau bronz. Însă, de obicei, cam ia aur. Iar asta ar trebui să te cam pună pe gânduri dacă vrei să furi ceva, notează jurnaliştii de la baiamare24.ro.

Băimăreanca are deja peste 60 de medalii la Judo și Jiu-Jitsu, majoirtatea de aur, la competiții naționale și internaționale. În această lună, ea s-a întors cu două titluri de campion la Jocurile Latino-Americane ale Polițiștilor și Pompierilor 2019, care au avut loc în Mexic. A făcut un recidivist să plângă

Laura a intrat în Poliție în urmă cu doi ani și jumătate iar primul ei loc de muncă a fost la Ulmeni, la Ordine Publică. Inițial, colegii s-au mirat: ”Adică ne-au dat o femeie să avem grijă și de ea când mergem la intervenții? Hai să vorbim cu șefu”. ”Laura este noua voastră colegă. Va lucra la ordine publică, dar nu trebuie să vă faceți griji. De 13 ani face judo iar de 5 ani are centura neagră. Eu zic că o să doriți să mergeți cu ea la intervenții”, a fost răspunsul șefului.

”Aceste vorbe s-au adeverit. În cei doi ani de activitate, Laura a participat la multe astfel de acțiuni și, nu de puține ori, cei certați cu legea care au privit-o de sus au făcut imediat cunoștință cu solul. Totuși, cea mai mare satisfacție a fost atunci când doar printr-o discuție a reușit să calmeze un individ recalcitrant și foarte violent, recidivist, care și-a dat seama că poate și plânge”, se arată într-o postare a Ministerului de Interne.

Despre experienta în Mexic. Ce ai văzut, ce ai simţit? A întrebat-o reporterul

Laura Augustin: „ Am mers cu teama în Mexic, deoarece în ultima lună s-au întâmplat foarte multe lucruri neplăcute, dar am avut norocul de a sta într-o zona foarte bună, aproape de metrou si de centrul capitalei, care ne-a permis sa vizităm şi să cunoaștem puțin din tradițiile acestei țări. Nu pot sa spun ca am rămas atât de surprinsă de această țară, în schimb pot să declar faptul că sunt fericită pentru că m-am născut în România”.

