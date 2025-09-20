Românii, tot mai pesimiști. Un procent zdrobitor crede că țara merge într-o direcție greșită - Sondaj
- Nicolae Comănescu
- 20 septembrie 2025, 13:06
Românii sunt tot mai pesimiști și nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara, după cum arată un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde.
Tot mai mulți români au devenit pesimiști, după cum arată ultimul sondaj realizat de cei de la Avangarde
La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere direcția în care se îndreaptă România este una bună sau una greșită?”, 74% dintre respondenți au ales varianta „Direcția este greșită”. 21% au spus că direcția este bună, iar 5% au ales „Nu pot aprecia / nu răspund.
„Din punctul dumneavoastră de vedere direcția în care se îndreaptă România este una bună sau una greșită?” O întrebare pe care graficul realizat de sursa citată o prezintă comparativ cu lunile precedente.
Cum a evoluat starea de spirit a cetățenilor în ultimele luni
În iunie 2025, 21 % dintre cei care au răspuns considerau că direcția este bună.
„Dumneavoastră personal, ținând cont de așteptările pe care le aveați înainte de ianuarie 2025, sunteți mai degrabă dezamăgit de modul în care gestionează actualul Guvern România sau mai degrabă încântat?”
La această întrebare, 51% au răspuns: „Mai degrabă dezamăgit”. 23% - „Mai degrabă încântat” , 23% - „Nu aveam așteptări” și 3% - „Nu știu / nu răspund”.
Ce partid ar câștiga alegerile parlamentare, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri. AUR a crescut spectaculos
La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, dumneavoastră personal cu ce partid ați vota?”, răspunsurile arată astfel:
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - 41%
Partidul Social Democrat (PSD) - 19%
Partidul Național Liberal (PNL) - 13%
Uniunea Salvați România (USR) - 12%
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) - 6%
Partidul Oamenilor Tineri (POT) - 2%
Forța Dreptei (FD) - 1%
Partidul Mișcarea Populară (PMP) - 1%.
De asemenea, tot în acest sondaj, la întrebarea „Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare, pe primul loc se regăsește răspunsul: „O eventuală criză economică (28%), urmat de „Escaladarea războiului din Ucraina (26%) și „Viitorul copiilor” (19%).
