România a pierdut decent meciul cu Germania, disputat, duminică, pe „Arena Națională”, scor 0-1. Partida a contat pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022 găzduit de Qatar. Nemții au fost net superiori și doar intervențiile miraculoase ale portarului Florin Niță au făcut ca înfrângerea să nu fie una usturătoare.

Selecționerul Mirel Rădoi, după ce România a pierdut cu Germania

„Cred că putem lua părţile bune din această partidă. Diferenţa de valoare a existat chiar dacă am încercat să o acoperim printr-o organizare mai bună şi mai multă determinare. Am avut momente în care am ezitat să ieşim din apărare, adică nu am făcut ceea ce am pregătit şi a părut că de foarte multe ori am fost în dificultate.

Dar au fost momente de joc în care am arătat bine, am fost agresivi, am reuşit să pasăm… sunt aspecte pozitive, însă mai multe în repriza a doua decât în prima. Nu ştiu dacă norocul a fost de partea noastră azi sau împotriva noastră. Pentru că în prima şi chiar în a doua repriză au fost ocazii mari ale Germaniei.”. A spus Mirel Rădoi, selecționerul naționalei.

„Dar câteodată fotbalul e nedrept şi pe final puteam în seara asta să obţinem un rezultat de egalitate care, ţinând cont de cele 90 de minute, nu ştiu dacă era meritat pentru noi”. A mai afirmat tehnicianul.

„Să câștigăm celelalte jocuri”

„E clar că am avut de suferit împotriva unei echipe foarte puternice, dar cred eu că pe alocuri am avut şi noi momente bune şi am fi putut, cu puţină şansă, să scoatem un rezultat bun. Dar nu s-a putut, trebuie să continuăm cu atitudinea cu care am terminat această partidă şi să câştigăm celelalte jocuri”. A declarat și Vlad Chiricheș, pentru Pro TV.

„Germania este echipa cea mai puternică”

„Din punctul meu de vedere ei sunt favoriţii. Germania este echipa cea mai puternică. De multe ori astăzi am reuşit să jucăm de la egal la egal cu ei, mai ales spre finalul jocului când au încercat şi ei să tragă de timp şi să rămână cu rezultatul acesta”. A precizat și Nicușor Stanciu.

În timp ce Claudiu Keșeru crede că „tricolorii” puteau obține mai mult după meciul cu Germania. „Cred că se putea mai mult. Chiar dacă ştiam că va fi un meci greu ne-am dorit să compensăm diferenţa de valoare prin dăruire, printr-un efort mai mare.

Din păcate, acele eforturi în plus ne-au făcut să ne pierdem luciditatea atunci când am avut ocazia să înscriem. În ciuda faptului că am pierdut în seara asta, s-a văzut o faţă interesantă, o faţă promiţătoare a echipei.”