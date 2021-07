Un român și membrii familiei sale au decis să-și petreacă vacanța în Bulgaria, după ce au experimentat o serie de evenimente neplăcute pe litoralul românesc. Bărbatul spune că nu a luat cea mai bună decizie de această dată, vacanța petrecută în România nefiind pe măsura așteptărilor sale.

Un turist semnalează calitatea proastă a serviciilor din Mamaia

Românul a relatat presei experiențele neplăcute prin care a trecut. El spune că, în Mamaia, serviciile sunt de proastă calitate, dar în același timp impun costuri piperate. Bărbatul spune că plaja este lată, iar apa pune în pericol viețile copiilor.

”Am fost cu familia pentru o zi la Mamaia, pentru că ne era dor de mare. Vă spun sincer, am regretat că am luat această decizie. Plaja este foarte lată și plină de scoici. La mal, apa devine adâncă după doar câțiva metri, spre disperarea părinților cu copii mici. Nu am văzut vestiare, unde să te poți schimba sau dușuri”, a relatat turistul.

Prețuri piperate în Mamaia. Meniul nu a mai ajuns la clienți

Soția acestuia și-a comandat un meniu pe care nu l-a mai primit niciodată, lucru care a stârnit nemulțumirea clienților. „Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge – am auzit – la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare”, a declarat românul.

Dezamăgit de situația de pe litoralul românesc, turistul și-a luat familia și a plecat către Nisipurile de Aur, susținând că serviciile nu pot fi mai rele decât cele din România.

”Am plătit pentru o familie cu trei membri, all inclusive, la un hotel de patru stele la Nisipurile de Aur puțin peste 3000 de lei. Nu poate fi mai rău decât ce am văzut pe litoralul românesc” ne-a transmis turistul dezamăgit de experiența avută la Mamaia”, a povestit românul pentru observatorulph.ro.