Social Românii, cei mai mari băutori de alcool din Europa







România. Potrivit celor mai recente date furnizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), europenii sunt cei mai mari consumatori de alcool din lume, cu o medie anuală de 9,2 litri de alcool pur per persoană, echivalentul a 460 de halbe de bere. În acest clasament, România se află pe primul loc dintre cele 51 de țări europene în privința consumului de alcool, conform aceleași surse.

Cât alcool consumă zilnic un român

Românii consumă, în medie, 36,9 grame de alcool pur zilnic, echivalentul a aproximativ 13,5 litri pe an. Bărbații din România beau, în medie, 27,3 litri de alcool pur anual, ceea ce corespunde cu circa 1365 de halbe de bere. Femeile consumă în jur de 7,5 litri pur pe an, echivalentul a aproximativ 500 de pahare de vin, conform datelor recente ale OMS citate de DailyMail. Media globală de consum de alcool este de 5,5 litri pe persoană pe an, adică aproximativ 275 de halbe de bere.

În comparație, bărbații din Marea Britanie consumă în jur de 17 litri de alcool pur anual, în timp ce femeile beau aproximativ 4,9 litri. Orientările de sănătate din Marea Britanie recomandă un consum maxim de 1,5 pahare mari de vin sau 2,3 halbe de bere lager de tărie medie pe zi.

În contrast, Turcia, o țară majoritar musulmană, înregistrează cel mai scăzut consum datorită taxelor mari și restricțiilor asupra disponibilității băuturilor alcoolice. În Italia, consumul anual de alcool echivalează cu 635 de halbe de bere sau 233 de pahare de vin, iar în Albania, doar 420 de halbe de bere sau 127 de pahare de vin pe an.

Bărbați versus femei

În Europa, bărbații consumă de aproape patru ori mai mult alcool pur anual (14,9 litri) comparativ cu femeile, care consumă doar 4,0 litri. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), s-au înregistrat progrese minime sau chiar inexistente în eforturile de reducere a consumului, contrar obiectivului de a scădea acest consum cu 10%.

În anul 2019, peste 470 de milioane de persoane din Europa consumau alcool, reprezentând aproximativ doi din trei adulți.

Unul din zece adulți consumă prea mult alcool

Se estimează că unul din zece adulți din Europa suferă de o tulburare de consum de alcool, iar aproape unul din 20 trăiește cu dependență de alcool.

Alcoolul este una dintre principalele cauze de deces în Europa, fiind responsabil pentru aproape 800.000 de decese anual, reprezentând 9% din toate decesele din regiune. În fiecare zi, aproximativ 2.200 de europeni mor din cauze legate de băutură, în principal din cauza bolilor de inimă și a cancerului. La nivel mondial, în 2019, consumul a cauzat aproximativ 2,6 milioane de decese. Dintre acestea, 1,6 milioane au fost cauzate de boli netransmisibile, 700.000 din cauza rănilor și 300.000 din cauza bolilor transmisibile, conform datelor OMS.

Pentru a reduce numărul de decese, OMS a recomandat creșterea taxelor, restricționarea comercializării și reducerea disponibilității acestuia. Un proiect implementat în Lituania, Letonia și Estonia a demonstrat că politicile de control al alcoolului pot reduce consumul și prelungi viața oamenilor.