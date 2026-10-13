România, victimă a „Schemei lui Bezmenov”

Când te găsești în fața unor evenimente pe care nu le înțelegi, nici din perspectiva cauzelor lor și nici din aceea a efectelor urmărite, răspunsul ți-l dă istoria. Este posibil în stil mare ca undeva, cândva, să se fi petrecut ceva asemănător, dacă nu chiar un caz similar. Cauți după elemente pe care le bănuiești asemănătoare, dai de ele, analizezi temeinic, după care îți pică în palmă cheia înțelegerii a ceea ce-ți părea de nepătruns.

Este exact ceea ce am făcut eu, în încercarea de a înțelege ce se întâmplă cu țara mea. În data de 8 februarie 1970, Iuri Bezmenov, agent KGB și jurnalist al agenției sovietice RIA Novosti, ofițer de presă al ambasadei URSS de la New Dehli, și-a pus în aplicare un plan atent întocmit, acela de a defecta.

După o serie de verificări efectuate, CIA i-a facilitat obținerea azilului în Canada. Moștenirea lui Bezmenov Nu voi insista cu detalii despre biografia sa înainte și după dezertare, sunt publice și ușor accesibile. Important este că faptul că Iuri Bezmenov a lăsat o moștenire care a dat de gândit temeinic celor mai importante servicii de informații și cancelarii din lume.

Ba chiar le-a schimbat modul de abordare, înțelegere și contracarare a operațiunilor de tip „măsuri active” ale KGB și GRU. Moștenirea de care vorbesc, este o schema care încape scrisă pe o foaie de caiet. Ea se constituie într-o veritabilă cheie de boltă care susține și pune în coerență absolut toate acțiunile majore ale serviciilor de informații ale Kremlinului, de ieri și de astăzi.

Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest Ziua în care Scînteia lui Ceaușescu s-a luat de piept cu Ungaria Populară Ziua în care Scînteia lui Ceaușescu s-a luat de piept cu Ungaria Populară Un interviu intrat în istorie Yuri Bezmenov și-a prezentat analiza în cadrul unor celebre interviuri și prelegeri din anii 1980, dar cu cele mai puternice ecouri, în interviul din 1984 acordat lui G.

Edward Griffin. În aceste ocazii a detaliat strategia URSS de „subversiune ideologică” sau „război psihologic”, aplicată de KGB și GRU. Bezmenov a dezvăluit că eforturile sovietice nu se concentrau atât pe spionajul clasic, cât pe schimbarea percepției asupra realității în rândul populațiilor din țările țintă, în special SUA, pentru a le destabiliza din interior.

Procesul este structurat în patru etape fundamentale: Prima etapă: „Demoralizarea” Se aplică asupra cetățenilor din țara-țintă și i se alocă 15 - 20 de ani. Scopul este pregătirea terenului prin alterarea sistemului de valori și a reperelor morale ale societății. Durata este stabilită de timpul biologic necesar formării și educării unei întregi generații.

Mecanismele principale acționate pentru realizarea acestei prime etape sunt influențarea mass-media, a sistemului educațional, a instituțiilor religioase și celor culturale. Rezultatul este o populație expusă la o ideologie care, potrivit lui Bezmenov, refuză să creadă faptele sau adevărul evident, chiar dacă i se prezintă dovezi clare. A doua etapă: „Destabilizarea” Această a doua etapă durează între 2 și 5 ani.

Are drept scop slăbirea structurilor de rezistență ale statului. Mecanismele prin care se realizează sunt subminarea economiei, a relațiilor externe și a sistemelor de apărare. Conflictele sociale sunt accentuate, iar polarizarea dintre diverse grupuri politice devine critică.