România va dona 200.000 de doze de vaccin către o țară din lumea a 3-a. Vizită istorică făcută, azi, la București

România are de gând să doneze către Bangladeshului 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca, a anunţat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în cadrul unei declaraţii comune de presă cu omologul său AK Abdul Momen, aflat în vizită la Bucureşti.

„Am discutat, în egală măsură, despre eforturile noastre de combatere a pandemiei de COVID-19 şi în acest context l-am informat pe colegul meu despre intenţia ţării noastre de a acorda o donaţie de 200.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca către Bangladesh”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu.

Oficialul român a mai spus că vizita ministrului AK Abdul Momen la Bucureşti este o premieră. „Este prima dată când un ministru de Externe din Bangladesh vizitează România. De când am fost numit ministru de Externe, am redeschis ambasada noastră în România. Din motive diverse a fost închisă în 1995 şi am redeschis recent misiunea diplomatică. Sper că, în viitor, România va deschide misiunea diplomatică care a avut activitate din 1973 până în 2000”, a precizat și AK Abdul Momen, conform Agerpres.

Cei doi oficiali au semnat un memorandum pentru stabilirea unui mecanism de consultări între ministerele de Externe.„Potrivit lui Aurescu, documentul va permite „structurarea foarte bună a cooperării” pe mai multe domenii, inclusiv dialogul privind gestionarea bilaterală a forţei de muncă care provine din Bangladesh.

Altfel, conform ultimei actualizări făcute pentru lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, Slovacia, Insulele Feroe, Singapore şi Leshoto au trecut în lista roşie.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat Hotărârea nr. 81 prin care se actualizează lista ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat”, a transmis, joi seară, CNSU.

Modificări apărute, joi, pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat

Principalele modificări aduse de autorități vizează Slovacia, Insulele Feroe, Singapore şi Leshoto, state care au intrat în zona roșie.

În zona galbenă au fost promovate din zona roșie, ca urmare a scăderii incidenței, următoarele state: Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Belarus, Groenlanda, Aruba şi Polinezia Franceză. Din zona verde, au fost retrogradate în zona galbenă, ca urmare a creşterii incidenţei: Andorra, Iordania şi Insulele Cayman.

În zona verde au intrat următoarele state: Norvegia, Azerbaidjan, Tunisia, Libia, Jamaica, Fiji, Mauritius şi Insulele Turks şi Caicos.

