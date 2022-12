România TV a fost eliminată din grila de televiziune din Moldova. Victor Ciutacu: Maia Sandu își bate joc de România. Bucureștiul e locul de cerșeală

Potrivit RTV, în locul acestuia au fost introduse trei canale ucrainene. Victor Ciutacu a criticat-o dur pe Maia Sandu, afirmând că este interesată de relația cu România doar din punct de vedere al beneficiilor economice.

„«Lumea buna» se uita la Maia Sandu ca la marea sperantă; a unirii cu Romania, a ruperii de Rusia, a democratiei, a relansarii economice. Bine vanduta ca imagine, sprijinita pe fata de toata familia Soros, de SUA si de UE, sefa de facto a Republicii Moldova se comporta in realitate fix invers decat e creionata in portretele idilice de presa. Niciodata n-a dat, public, doi bani pe unirea cu Romania, ba dimpotriva, s-a declarat profund suveranista. Bucurestiul e, pentru ea, fix locul de cerseala, curent, gaze, bani, scoli si gradinite, tot ce apuca. Si de arogante ieftine la adresa unui popor care a ajuns sa stranga cureaua si sa faca economii ca sa aiba ea ce vinde credulilor de la Chisinau si de aievea. De rusi se rupe fix cat sa-i scoata pe ai lor de la cascaval.

„Ultima obrăznicie antidemocratică e ridicarea licențelor de emisie”

Economic, Moldova e un dezastru de cand a preluat ea puterea; nu ca inainte ar fi fost rai, dar acum n-are nici bani de curent sau gaze pentru consumul casnic. Cat despre democratie, dupa ce si-a pus sefa la Anticoruptie pe Telegram, oamenii ei au inceput sa aresteze opozanti direct din Parlament, sa inchida afaceri dupa criteriul apartenentei politice a proprietarului sau, dupa caz, sa le preia cu japca. Ultima obraznicie antidemocratica e ridicarea licentelor de emisie ale posturilor tv „dusmanoase”, detinute de principalii ei adversari politici, sase la numar; fix la fel ca idolul planetei Zelenski, da’ macar la ala-i razboi. Cireasa de pe tort, imediat dupa criticile din aceasta emisiune, postul Romania TV, care era preluat la liber in Republica Moldova, a disparut, concomitent, din retelele de cablu”, a spus Victor Ciutacu în timpul emisiunii pe care o realizează.

Suspendarea licenței de emisie a șase posturi de televiziune are drept scop protejarea spațiului informațional național și prevenirea dezinformării, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ca răspuns la decizia Comisiei pentru situații excepționale anunțată vineri.

„Decizia are la baza constatarile Consiliului Audiovizualului in privinta acestor posturi, care arata lipsa unei informari corecte in reflectarea evenimentelor din tara si a razboiului pornit de Rusia impotriva Ucrainei, si vine sa protejeze spatiul informational national si sa previna dezinformarea”, se arată într-un comunicat publicat de Serviciul de presă al instituției prezidențiale.

Postul de televiziune România TV este deținut de Sebastian Ghiță, un fost deputat PSD care se ascunde în Serbia după ce a fost pus sub acuzare de DNA.